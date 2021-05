PAVLE ZELIĆ IZ AGENCIJE ZA LEKOVE: Korona je otporan i žilav virus! Evo koliko je do sada zabeleženo neželjih reakcija na vakcine

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije izjavio je da su sve vakcine protiv korona virusa apsolutno bezbedne, o čemu svedoči i podatak da je do sada zabeleženo samo 890 neželjenih reakcija, odnosno mnogo manje od jednog procenta datih doza.

- Prema jučerašnjem izveštaju, imamo samo 890 slučajeva prijavljenih neželjenih reakcija. Na 3.715.103 date doze, to je jedna reakcija na 4.174 vakcine, odnosno 0,00023 odsto. To je zaista izutetno retko i nema težih neželjenih reakcija. Samo pet puta je evidentirano nešto što bi se smatralo ozbiljnijim slučajem, ali i one su prolazile brzo i bez trajnih posledica - rekao je danas Zelić za TV Pink.

On naglašava da se korona virus ne predaje i pokazuje da je "vrlo otporan i žilav" na sve pokušaje da mu se suprotstavi, osim kada je reč o vakcinama.

- U problemu su zemlje koje imaju izazov da ne sprovode mere ili nemaju dovoljnu dostupnost vakcina. Srećom, mi imamo dovoljno vakcina i to četiri različita proizvođača, ali i poverenje građana u institucije i sistem vakcinacije u kontrolu koju sprovodi Agencija za lekove - rekao je Zelić.

(Kurir.rs/Tanjug)