VELIKI PAD KORONA BROJKI: Novozaraženih 1.056, preminulo 20, na respiratorima 135 obolelih

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 11.920 građana od kojih je 1.056 novozaraženo.

Preminulo je 20 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 135 obolelih.

Dan ranije, podsetimo, na korona virus testirano je 12.869 građana od kojih je 1.366 bilo pozitivno na kovid. Preminuo je 21 pacijent, a na respiratorima se nalazilo 138 obolelih.

Do danas je dato ukupno 3.775.080 doza vakcina dok su ukupno 1.645.273 građana primila obe doze.

Najveće žarište je i danas Beograd (242), slede Novi Sad (51), Šabac (38), Smederevo (35), Niš (33), Zrenjanin (23), Kruševac (23), Knjaževac (21) i Čačak (20).

Ostali gradovi i opštine u prethodna 24 sata imali su manje od 20 novozaraženih.

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je danas da će Krizni štab za borbu protiv korona virusa možda sledeće nedelje razgovarati o tome da se vakcinisanima i građanima koji imaju negativan PCR ili antigenski test odobri prisustvo sportskim i kulturnim manifestacijama, ali svakako u ograničenom broju.

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije izjavio je danas da su vakcine protiv korona virusa apsolutno bezbedne o čemu svedoči i podatak da je do sada zabeleženo samo 890 neželjenih reakcija.

- To je jedna reakcija na 4.174 vakcine iliti 0,00023 odsto. To je zaista izuzetno retko i nema težih neželjenih reakcija. Samo pet puta je evidentirano nešto što bi se smatralo ozbiljnijim slučajem, ali i one su prolazile brzo i bez trajnih posledica - rekao je Zelić.

(Kurir.rs)