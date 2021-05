STRUČNJACI NEDVOSMISLENO DALI ODGOVOR KOJI ZANIMA SVE TRUDNICE: 90.000 njih se vakcinisalo i potvrdilo da su OVE VAKCINE NAJBOLJE

Do sada je u Srbiji vakcinisano skoro četiri miliona naših građana, a sve je više trudnica koje se odlučuju da na ovaj način zaštite svoj i život svog deteta.

Ipak, mnoge mlade žene i njihovi partneri pribojavaju se da bi vakcina mogla da utiče na izazivanje steriliteta.

Da bi se razbile predrasude, ginekolozi izlaze u susret trudnicama ili onima koji planiraju trudnoću pozivanjem na savetovanje i konsultacije.

"Nama je kao doktorima vrlo važno da kada izađemo sa činjenicom imamo odgovarajući uzorak. Za sada su urađena ispitivanja za Fajzer i za Modernu. To je jedan uzorak od 90.000 trudnica. Fajzer je prvi to počeo da radi u SAD, a Britanci su to nastavili", kaže ginekolog akušer prof. dr Snežana Rakić.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za Kurir televiziju kaže da je zadovoljan jer se sve veći broj trudnica javljaju na vakcinaciju.

"Naravno da sam srećan što je sve veći broj naših sugrađanki koje su u drugom stanju javljaju u vakcinalnim punktovima i primaju vakcinu. Svedoci smo svi da smo izgubili nekoliko sugrađanki. Mi smo preko Republičke stručne komisije rešili problem koji je mučio mlade ljude, a to je problem steriliteta koji ja potpuno razumem. Mladi ljudi žele da planiraju svoju porodicu, ali koronavirus utiče na sterilitet, a vakcina dokazano ne utiče na sterilitet", ponovio je Đerlek.

Inače, planiranje trudnoće preporučuje se mesec dana od revakcinacije kako bi majke bezbedno podnele trudnoću i na svet donele zdravo dete.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:21 Dr Ivana Petrović Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje: Važno za sve - vakcina štiti od steriliteta (KURIR TELEVIZIJA)