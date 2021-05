POSLE HLADNOG JUTRA, TOPAO DAN: Danas do 24 stepena, a evo kakvo će vreme biti naredne sedmice

U Srbiji se ujutro očekuje sveže vreme, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, po kotlinama i s kratkotrajnom maglom, a tokom dana sunčano i toplije.

Vetar slab do umeren, u južnom Banatu jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do osam stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24.

Sledeće sedmice prva dva dana sunčano i toplo. U ponedeljak vetrovito, u košavskom području sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom koji će u utorak oslabiti.

U sredu i četvrtak umereno do potpuno oblačno, svežije, mestimično s kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. U petak prestanak padavina i razvedravanje, a zatim do kraja perioda pretežno sunčano i toplije.

(Kurir.rs/Tanjug)