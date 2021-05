KAPETAN DRAGAN U EMISIJI HIT TVIT REKAO ISTINU: Pobednici slave Dan pobede nad fašizmom, gubitnici slave Dan Evrope

Dragan Vasiljković, poznatiji pod nadimkom Kapetan Dragan izjavio je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink na da se 9. maj proslavlja na dva načina, pobednici slave Dan pobede, a gubitnici Dan Evrope.

"Hrvati nisu ni danas spremni da se suoče s tom prošlošću. Vi ste imali 12 posto Srba, sada ih imate 3 posto. To je genocid. To je isto zločin koji su činili i njihovi očevi. Mi do današnjeg dana, nažalost, nismo u Srbiji imali adekvatan odgovor. Mislim da Srbija danas ima resurse, ali i ljude, koji su spremni da ne tolerišu ovakve zločine", izjavio e Vasiljković.

Kurir.rs