SAD ĆU DA TE ZAKOLJEM, PEDERU! Borisa Milićevića čovek gađao, A ONDA IZVUKAO NOŽ!

Boris Milićević, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koji je javnosti poznat kao LGBT aktivista i prvi deklarisani gej u Skupštini Srbije, napadnut je sinoć na Novom Beogradu!

Kako je naveo, njega je do tada nepoznati muškarac jurio da ga izbode nožem. Počinilac je zahvaljujući brzoj reakciji policije uhapšen vrlo brzo.

Boris Miilićević je na društvenoj mreži Tviter objavio policijski zapisnik od prošle noći.

Muškarac me je jurio sinoć da me izbode nožem. Zahvaljujem se novobeogradskoj policiji na brzom hvatanju počinioca, kao i komšijama koje su im pomogle. pic.twitter.com/WWUFW7WeNJ — Boris Milićević (@bvjmilicevic) May 10, 2021

On je do detalja opisao napad koji se desio u 21:30 časova. Objasnio je da ga je muškarac gađao predmetom, uz pretnju "sad ću da te zakoljem pederu", kao i da je bežao od napadača. Kada je zatražio pomoć od prolaznika, oni su se, kao je opisao Boris u policiji, razbežali, a napadač je nastavio da trči za Milićevićem. On je opisao i kako napadač izgleda, što je policiji pomoglo.

- Za muško lice koje me je napalo mogu da dam opis da je starosti 60 godina, visine 185 do 190cm, mršave građe, pogrbljen, sa dužom bradom, masnom kosovom i pramenovima, i pohabanom garderobom. Za nož mogu da kažem da je imao dršku crne boje i ukupna dužina noža oko 20cm.

Kako Kurir saznaje, posle poziva Milićevića policiji, izašle su četiri patrole na lice mesta.

Napadač je ubrzo uhapšen i određen mu je pritvor od 48 sati.

Kurir.rs / Suzana Trajković