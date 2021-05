EVA RAS BRANI ALEKSIĆA: Kao da je silovao sve silovane žene sveta! Ko bi išao svakog utorka da ga siluju? Optužuju ga udavače

Uprkos tome što je Više javno tužilaštvo podnelo optužnicu protiv učitelja glume Miroslava Aleksića za četiri silovanja i pet krivičnih dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam devojaka iz njegove škole, pojedini glumci javno i bez rezerve staju na njegovu stranu, tvrdeći da je nevin.

Na osnovu kojih dokaza ga brane? Šta je sa žrtvama?

O tim i mnogim drugim temama vezanim za slučaj Miroslava Aleksića u "Usijanju dana" na Kurir televiziji govorili su glumica Eva Ras, koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević i advokat Jugoslav Tintor.

foto: Kurir

O podelama u društvu Vesna Stanojević kaže:

"Podele imamo, ali ne mogu da odgovorim zašto. Primer vam je vakcina. Kao da je to naša mantra. Toga će uvek biti. Ja poštujem različita mišljenja, izuzev kada izlaze iz okvira".

foto: Kurir

Tintor je advokat dve oštećene u slučaju Miroslava Aleksića.

"Vraćanje optužnice tužiocu na doradu nije ništa neuobičajeno. To ne kompromituje korpus dokaza na kojima se bazira optužnica. Po meni taj korpus prevazilazi opravdanu sumnju. Očekujem da optužnica bude podignuta. Nisam za to da se bilo kome sudi u medijima i javnosti, ali ne bi bilo normalno da o tome svi imaju isto mišljenje", pojašnjava Tintor.

foto: Kurir

Eva Ras je i ranije branila kolege:

"Pre svega sam zapanjena da je sve to tako bačeno kao gladijatori pred divlje zveri, jer čim se pojavila sumnja neke udavače su optužile čoveka. U medijima govorite okrivljeni, predator, jadne žrtve... Dok sud ne kaže tako, ne sme se tako karakterisati. Učitelj je sveto zanimanje. Odnos prema Miki Aleksiću je kao da je silovao sve silovane žene sveta. Koliko je maha uzelo videlo se kada su kolege Lečiću izjavile da neće da igraju sa njim i uzeli mu posao, a nije ni optužen. Tako neka budala može da kaže da sam ja ukrala".

Tintor se nadovezao:

"Slažem se da je jedino mesto da se o tome odlučuje - sud. Nezavisno od slučaja Aleksić, u medijskom prostoru se donose zakljucči da čim je neko uhapšen, odmah je kriv".

"To nije fudbal, pa da navijate za nekog, tu se radi o ljudskim životima", nastavila je Eva Ras.

foto: Kurir

"Opasna stvar u društvu je da se prerano lomi. Uzmite slučaj klana Belivuk, gde se svih 25 uhapšenih smatraju krivim i da je njihova osuda na doživotnu robiju samo pitanje formalnosti".

Vesna Stanojević kaže da veruje svakoj ženi koja se obrati kao žrtva nasilja.

"Verujem samo zato što imamo mali procenat njih koje to prijave. Nema razloga da ijedna dođe modra i prijavi nasilje, a da se ono nije dogodilo".

"A da li biste verovali da dođe žena i kaže da ju je Mika Aleksić silovao svakog utorka godinama"?, upitala je Eva Ras Vesnu Stanojević, koja je odgovorila:

"Mislim da taj slučaj treba potpuno drugačije da se tretira. Meni je zasmetalo što ste rekli 'udavača', pa to su vaše koleginice".

"Nisu to moje koleginice", nastavila je Eva Ras, pa dodala:

"Da li možete da verujete da je neko išao svakog utorka da ga siluju"?!

foto: Kurir

"Neko je negde objavio da je neko silovan svakog utorka da bi povećao tiraž i to vi sad koristite kao argument, što je opasno", obratio se Tintor Evi Ras.

"Ljudi mogu da se druže 50 godina, mogu čak da budu tako dugo u braku i da se suštinski ne poznaju, tako da ne bih ulazila u komentare", ocenila je Vesna Stanojević.

Upitana po kojim kriterijumima veruje Miroslavu Aleksiću, Eva Ras je odgovorila:

"On je učitelj, verujem tom zanimanju. Učitelj glume je 50 godina i ne mogu da verujem da je to radio samo da bi dolazio do mladih devojaka. Ne može se profesija sahraniti zbog sedam udavača. Kako ja nisam za njih čula pre ovog slučaja"?!

Tintor se osvrnuo na nedavno prvo istupanje u javnost supruge Miroslava Aleksića, posle čega se oglasilo i nekoliko glumaca i stalo na njegovu stranu.

"Mislim da je sve pitanje tajminga, da je neko procenio da bi u javnosti trebalo da se kreira kontra atmosfera".

