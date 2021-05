STRUČNJACI ZAPANJENI: Dr Seferović u kontaktu sa 40 kardiologa, svi uplašeni što zbog SRČANE SLABOSTI posle kovida umiru ZDRAVI

Srčana smetnja jedno je od simptoma preležanog kovida. Prof. dr Petar Seferović, kardiolog KC Srbije i predsednik evropskog Udruženja za srčanu slabost koji broji preko 100.000 ljudi, kaže da je svakodnevno u kontaktu sa 40 kardiologa iz Evrope te da je njegovo viđenje problematike veoma široko.

"Imam veoma dobar uvid u to šta se dešava u Evropi. Mi smo od razumevanja da je kovid respiratorna infekcija došli do toga da je kardoiovaskularno i opšte oboljenje. To se odnosi na to da kovid uz pomoć tromboze može da izazove infarkt, odnosno zapušenje arterija na srcu, bubrezima i na mozgu i da dovede do fatalnog ishoda ovih bolesnika", naveo je dr Seferović.

Kaže da su stručnjaci uplašeni i zapanjeni kada im mlada osoba od 45 godina koja nikad nije bila bolesna za tri do pet dana dođe u bolnicu sa kovidom i završi smrtno.

"Zato što se u organizmu pod dejstvom virusa aktivirao trombotični sistem koji je doveo do zapušenja arterije", objasnio je on.

Simptomi srčane slabosti mogu da se pobede, ali je problem što ne ukazuju na specifično oboljenje, već na opšte stanje umora.

"Mi to u medicini nazivamo nespecifični simptomi. Pacijent kaže umoran sam, guši me, preskače mi srce, ne mogu da uradim što sam mogao, pa pita da li sam suviše radio, da li sam prehlađen, da nisam više u najboljim godinama...? Važno je otvoriti oči, jer određeni ljudi češće oboljevaju zbog faktora rizika", naveo je doktor i upozorio na glavne faktore rizika i pitanja koja ih utvrđuju: koliki vam je pritisak, koliki vam je šečer u krvi, holesterol u krvi, koliko imate viška kilograma i zašto ne vežbate tri puta nedeljno.

Dr Seferović kaže da ne treba paničiti, već poći od pitanja da li sam mercedes ili fića, a zatim uraditi ekg i ultrazvuk jednom godišnje.

(Kurir.rs)

00:18 GORAN LONČAR, KARDIOLOG: Hipertenzija je IZUZETNO prisutna u populaciji, svaki treći odrastao čovek boluje od ove bolesti