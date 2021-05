BORIS MILIĆEVIĆ OTKRIO DETALJE NAPADA Jurio me s nožem u ruci i vikao: Pederu, sad ću da te zakoljem!

Boris Milićević, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koji je javnosti poznat kao LGBT aktivista i prvi deklarisani gej u Skupštini Srbije, napadnut je u nedelju uveče na Novom Beogradu!

Nepoznati muškarac ga je najpre, kako je on otkrio za Kurir, gađao glavicom kupusa, a potom jurio nožem.

Miilićević je ekskluzivno za Kurir do detalja ispričao sve o incidentu zbog kog je, kako kaže, pretrnuo od straha!

- Izveo sam psa u šetnju, bilo je 21:30 časova. Napravio sam krug i nedaleko od sebe ugledao čoveka, starijeg, pogrbljenog, koji se iznenada okrenuo ka meni i gađao me nečime. Prvo sam mislio da je kamen, a onda sam shvatio da me je gađao glavicom kupusa! Kada sam ga pitao "šta radiš to, čoveče?", krenuo je ka meni. Iz jakne je izvadio nož i vikao "sad ću da te zakoljem, pederu!" - priča Milićević za Kurir još uvek preneražen od straha, uznemireno nastavljajući svoju priču.

- Počeo sam da bežim. Video sam neke ljude na klupicama i rekao im "ljudi, ovaj hoće da me izbode". Oni su se razbežali, a ja nekako uspeo da uđem u svoju zgradu. Sve se desilo za šest minuta. Odmah sam iz stana pozvao policiju, predstavio se, rekao da sam državni funkcioner i ubrzo su došla četiri patrole. Dao sam izjavu, a susedi su pomogli u identifikaciji napadača, koji živi u komšiluku - ispričao je Milićević i dodao da je napadač odmah uhapšen.

Advokat Nebojša Milosavljević za Kurir je rekao da će ovaj napad biti okarakterisan kao teže krivično delo.

- Napadač će verovatno biti strožije kažnjen jer je ipak u pitanju visoki državni funkciner. Prema Krivičnom zakoniku, za svakoga ko preti ili napadne službeno lice, može dobiti od tri meseca do tri godine zatvora - objasnio je Milosavljević. Podsetimo, Milićević je napadnut i 2013. godine kada su ga dva mladića otela, pretukla i opljačkala.

Takođe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštrije je za Kurir osudila napad i pretnje Borisu Milićeviću zato što je pripadnik LGBT populacije.

- Dobro je da su pripadnici MUP veoma brzo pronašla počinioca, kojeg je neophodno adekvatno sankcionisati, kako bi smo pokazali da svi građani u našj zemlji imaju podjednaku zaštitu bez obzira na lično svojstvo, i da je na delu vladavina prava. Problem sa kojim se suočavaju pripadnici LGBT populacije nije samo njihov, već celog društva, jer svedoči o netoleranciji, homofobičnosti, neznanju i predrasudama. Bile su potrebne godine da se savladaju i ublaže brojne prepreke da se naši LGBT sugrađani osećaju bezbedno, zato je je svaki vid nasilja, pretnji i govora mržnje nad njima rušenje demokratskih principa i ravnopravnosti, što ne smemo dozvoliti.

Kurir.rs / Suzana Trajković