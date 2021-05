Vršac dobija najsavremeniji prečistač otpadnih voda

Radovi na rekonstrukciji Postrojenja za preradu otpadnih voda u Vršcu polako se privode kraju, a kada se u junu završe, ovaj južnobanatski grad biće jedan od najboljih ekoloških primera u Srbiji.

Ovom rekonstrukcijom vrednom oko pet miliona evra, prečistač iz 80ih godina prošlog veka postaće jedan od najmodernijih u zemlji, ali i ispunjavati ekološke standarde zemalja Evropske unije. Slobodno se može reći da će Vrščani od kanalizacije praviti čistu vodu. Radovi se ubrzano privode kraju, a jedna od dve linije prečišćavanja već je puštena u rad.

foto: Kurir

- Do sada su otpadne vode samo mehanički prečišćavane, a sada se tretira i hemijski i tako se dobija visok kvalitet vode, što je veoma važno jer se ista odvodi mrežom ritskih kanala do krajnjeg recipijenta, a to je kanal Dunav – Tisa - Dunav. Ovim velikim ulaganjem nabavljena je i najsavremenija elektro i mašinska oprema pomoću koje će se upravljati prečišćavanjem otpadne vode, a predviđena je i potpuna automatizacija procesa koji će moći da se prati putem interneta. Radovima je značajno podignut kapacitet, gotovo duplo više od trenutnih potreba, a podsetimo, Vršac je grad sa preko 100 kilometara kanalizacione mreže i gotovo 95 posto građana ima kanalizaciju. Ovim smo stvorili mogućnost da se na ovaj prečistač priključi i nedavno izgrađena kanalizaciona mreža u naseljenom mestu Pavliš, što je posebno značajno jer se upravo tamo nalazi jedna od najsavremenijih fabrika za preradu pijaće vode, istakla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, prilikom obilaska radova na Postrojenju za preradu otpadnih voda.

Svakako vredno pomena je i to da je investicija na rekonstrukciji prečistača, vredna pet miliona evra, finansirana je sopstvenim sredstvima Javno – komunalnog preduzeća „Drugi oktobar“ i Grada Vršca.

- Prečistač je u funkciji od 1984. godine i od tada nije bilo značajnijih ulaganja ni u objekte, ali ni u tehnologiju i bilo je potrebno da se nešto značajnije uradi. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji pokrenuti su 2018. godine i sada se uveo hemijski i tercijalni tretman što ceo proces dovodi do najviših mogućih standarda i za zemlje Evropske unije. Ova velika investicija Vršac stavlja na vrh lestvice gradova koji se brinu o zaštiti životne sredine, objašnjava Jovan Knežević, direktor Javno – komunalnog preduzeća Jovan Knežević.

Kada se u junu završe radovi na prečistaču otpadnih voda, a uz postojeću Fabriku za preradu pijaće vode, Vršac će biti jedan od najuspešnijih gradova u ovoj oblasti brige o zaštiti životne sredine.