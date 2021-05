DOSTA! BOTOKS NE SME DA SE UBRIZGAVA U KOZMETIČKIM SALONIMA: Ove medicinske procedure moraju biti strogo kontrolisane

Povodom sve učestalije pojave da se razne procedure "antiejdž" medicine obavljaju u kozmetičkim salonima i drugim objekrima van zdravstvenih ustanova i privatne prakse, Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je krenulo u akciju pojačanog inspekcijskog nadzora koje zajednički obavljaju zdravstveni i sanitarni inspektori.

Mnoge žene su, kako je i Kurir pisao, u želji da se podmlade bivale unakažene od strane nestručnih osoba koje su bez potrebnih sertifkata i dozvola davale botoks, ubrizgavale hijaluron i nestručno tretirale pacijentkinje laserom.

- Procedure "antiejdž" medicine mogu se obavljati isključivo u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija doktora medicine, doktora stomatologije, odnosno poliklinika, a kojima je za obavljanje određene procedure "antiejdž" medicine ministar zdravlja rešenjem izdao dozvolu za korišćenje te medicinske procedure - navode u ministarstvu i dodaju da pružanje ovih procedura nije dozvoljeno u kozmetičkim i drugim salonima, niti u bilo kojem prostoru koji nije zdravstvena ustanova ili navedena privatna praksa, bez obzira na to, kako kažu, da li uslugu pruža lekar ili drugi zdravstveni radnik ili ne.

Spec. dr Kristina Davidović, predsednica udruženja interdisciplinarne estetske i antiejdžing medicine Srbije Sesiam kaže za Kurir da je ovaj posao postao unosan zbog zarade, te da smo došli do tog nivoa da se njime masovno bave ljudi koji nemaju nikakve veze sa strukom i koji često imaju samo završenu srednju školu.

- Kolika je to zarada najbolje ilustruje podatak da jedan mililitar hijaluronskog filera, koji u nabavci košta od 120 do 150 evra, oni iz Kine i Južne Koreje ilegalnim putevima nabavljaju po ceni od 30 evra, a naplaćuju 250 evra kao i svi lekari. Ti nestručni ljudi medicinske procedure obavljaju u stanovima, frizerskim i kozmetičkim salonima, pa čak i u kolima. To je dovelo do toga da imamo mnogo pacijenata sa ogromnim ožiljcima od uboda igle, trajnim ožiljcima od tretmana plazma penom, brojnim nekrozama tkiva - kaže dr Davidović.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)