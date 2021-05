MAMA DEVOJČICE SA DAUNOVIM SINDROMOM: Bolje da su joj u školi rekli da ne može da se upiše, nego što su joj dali lažnu nadu

Marina Samardžić, devojčica sa Daunovim sindromom, vredna i marljiva, završila je nižu muzičku školu po IOP 2, individualnom obrazovnom planu i žarko želela da upiše srednju muzičku školu "Stevan Mokranjac" u Požarevcu.

Međutim, ona je test za prijemni za ovu srednju školu polagala po istom sadržaju kao i sva ostala zdravorazvojna deca i, uprkos svom talentu, pala ispit.

Informacija o ovom slučaju duboko je potresla javnost, a brojni korisnici društvenih mreža protestovali su što je mala Marina, kako kažu, diskriminisana i izložena nepotrebnom ponižavanju na ispitu, a majka male Marine Dragana Samardžić u mejlu koji je dostavila Kuriru takođe ističe da bi poštenije bilo od škole da su rekli da devojčica ne može da se upiše, nego što su joj dali lažnu nadu i izložili prijmenom za koji ona nikad nije bila spremana.

- Naša Marina je doživela to što je doživela, svi već pišu o tome. Istina je da je izašla na prijemni ispit koji nije bio prilagođen njenim mogućnostima i tačno je da ona ima Daunov sindrom i da se sve ove godine i u redovnoj osnovnoj školi i u osnovnoj muzičkoj školi, školovala po IOP 2 programu (individualnom obrazovnom planu). Ona je devojčica koja u sebi ima samo ljubav, koja je kompletno svesna svog okruženja, vredna, marljiva, mnogo lako i brzo uči, mnogo lepo govori, čita i piše i naš zadatak je što se tiče njene sreće i praćenja njenih snova u potpunosti ispunjen - navodi na početku Dragana.

Prateći njenu želju, kako kaže, odlučili su da je prijave za upis u srednju muzičku školu. Devojčicinoj radosti nije bilo kraja.

- To je njeno najomiljenije mesto i tamo radi jedan deo ljudi koje ona najviše voli. Svi koji znaju našu Marinu to i znaju. Nismo očekivali ovakav splet okolnosti i tačno je da smo se mnogo puta obratili muzičkoj školi i (to je dokumentovano) usmenim i pisanim putem, za informacije, ali informacije su stigle uoči velikog petka kad više nije bilo nazad, jer je prijemni bio odmah nakon praznika. Tačno je da su pred njom stavljeni zahtevi za polaganje koji nisu prilagođeni njenoj dijagnozi i da je polagala isti ispit kao i zdravorazvojna deca. Za sve vas imamo jedno važno saopštenje, a koje verovatno svi čekaju, Marina je pala test. Imala je fenomenalnih 64 poena iz solfeđa, 20 poena iz usmenog ispita takođe solfeđa, tri poena iz testa teorije muzike i deset poena iz njenog omiljenog predmeta, harmonike, mi smo preponosti. Za nas je ovo neverovatan uspeh naše Marine, jer samo dokazuje da ona ima talenat i da je zaslužila šansu koja joj je uskraćena - ističe Dragana.

Verovatno se pitate ko je kriv, dodaje i kaže da ni porodica ne zna i da danima samo o tome razmišljaju.

- Mi svim srcem verujemo u nadležne institucije i sigurni smo da će oni imati sluha za ovako strašnu nepravdu. Svesni smo da se ovako komplikovana situacija možda nikad nije dogodila, zato očekujemo da će ovo rešiti samo institucije koje su nadležne za ovakve slučajeve. Mislim da nas uprava škole nije blagovremeno i pravilno informisala, jer poštenije bi bilo da su rekli da ne može da se upiše u tu školu, nego što su joj dali lažnu nadu i izložili je prijmenom za koji ona nikad nije bila spremana. Ako Marina ne treba da pripada toj školi, to je negde moralo da bude dokumentovano i da piše "crno na belo", a ne da se rukovode sa onim što misle da znaju. Mi smo odradili kompletan traženi protokol koji nam je naložen. U takvom slučaju oni nisu smeli ni da dozvole da je prijavimo za polaganje, a kamoli da prolazi kroz to, kroz šta je prošla tih tri dana - zaključuje Marinina mama.

Ona ističe da u toj školi "radi 90 odsto savršenih ljudi, da je atmosfera fenomenalna i da je to razlog što smo mi za nju želeli baš takvo mesto".

- Mi o toj školi mislimo sve najbolje, a ovih 10 odsto profesora koji su počeli da u negativnom kontekstu pišu po društvenim mrežama, da prestanu to da rade, jer brukaju svoju školu i divne ljude koji u njoj rade i to što oni govore, govori isključivo samo o njima i na taj način pokazuju koliko zapravo imaju netrpeljivosti prema mojoj devojčici. Ovo nije senzacija, ovo je jako tužno i ovde se radi o jednom detetu koje zaslužuje samo najbolje, naša Marina je jedna savršena devojčica i zaslužuje da bude srećna i da se razvija u skladu sa svojim mogućnostima i to pravo niko, ali baš niko ne može da joj uskrati.

Podsetimo, direktor škole Zoran Marić rekao je juče za medije da se za upis u srednju muzičku školu polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti, kako je navedeno u Pravilniku o upisu učenika u srednju školu, objavljenom u Službenom glasniku Srbije, gde je navedeno da za polaganje ove vrste ispita može da se prilagodi način polaganja, ali ne i sadržaj polaganja ispita.

(Kurir.rs/R.K.)