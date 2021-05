OPŠTINA OBEZBEDILA ELEKTRIČNE BICIKLE ZA VOLONTERSKI SERVIS GO STARI GRAD

U prostorijama opštine Stari grad danas je održano predstavljanje Volonterskog servisa. Ovom prilikom, pomoćnica predsednika opštine za Maria Markov uručila je starogradskim volonterima električne bicikle koji će značajno unaprediti mobilnost, efikasnost i olakšati rad volontera u pružanju usluga starijim sugrađanima i svima kojima je pomoć potrebna.

foto: Promo

Događaju su prisustvovali sekretar Crvenog krsta Stari grad i koordinator Volonterskog servisa Aleksandar Pantelić, predsednica Udruženja penzionera opštine Stari grad prof. dr Snežana Nena Šantić, predsednik Beogradskog pokreta trećeg doba „Dorćolijada“ prof. Dušan Maksimović i predsednica Opštinskog udruženje penzionera Stari grad Slađana Plavšić. „Stari grad je opština sa najvećim brojem starijih sugrađana u odnosu na broj stanovnika i samim tim jedan od prioriteta naših programa i podrške usmeren je upravo ka najstarijima. Rad Volonterskog servisa opštine posvećen je dobrobiti naše lokalne zajednice i naših sugrađana. Važno je naglasiti da su naši volonteri pružili naročiti doprinos angažovanjem tokom pandemije korona virusa i da dalje aktivno učestvuju u imunizaciji Starograđana. Od danas, našim volonterima biće na raspolaganju i električni bicikli koji će im znatno olakšati rad u svakodnevnim aktivnostima, a istovremeno neće štetno uticati na našu životnu sredinu. Volonterski servis biće na usluzi našim najstarijim sugrađane koji žive sami i kojima je potrebna pomoć i podrška pri nabavci osnovnih životnih namirnica, u zakazivanju pregleda, izdavanju recepta, podizanju i kupovini lekova“, istakla je pomoćnica predsednika opštine Maria Markov i pozvala mlade ljude, a i starije, da postanu deo našeg volonterskog tima i na taj način pruže doprinos svojoj zajednici. „Volonterski servis uspešno funkcioniše i sa ponosom ističemo da imamo 150 aktivnih volontera koji su do sada utrošili preko 4800 volonterskih sati pružajući podršku našim sugrađanima. Opština je prepoznala naš značaj, te smo danas dobili električne bicikle koji će nam olakšati funkcionisanje i pružanje naših usluga najstarijim sugrađanima. Volonterski servis opštine Stari grad je spreman da prihvati sve zainteresovane volontere, svih uzrasta, profesija i znanja“, rekao je Aleksandar Pantelić. Zajednička ocena predstavnika starogradskih udruženja penzionera je da će električni bicikli doprineti da usluga volontera bude dostupna većem broju starijih sugrađana.

foto: Promo

„ Izuzetno sam zadovoljna saradnjom sa opštinom Stari grad koja je primer i model kako svaka socijalno odgovorna opština u Srbiji treba da se ponaša prema svojim sugrađanima, pre svega starijima“, naglasila je prof. dr Snežana Nena Šantić i zahvalila opštini i volonterima na svemu što rade, posebno tokom procesa imunizacije starijih sugrađana „koje nije samo obaveštavala već dolazila do stanova i svoje sugrađane prevozila do punktova za vakcinaciju“. „U ime „Dorćolijade“ čestitam na izvanrednoj ideji jer će doprineti da naši stariji sugrađani brže dobiju usluge i neophodnu pomoć volontera nego do sada“, istakao je prof. Dušan Maksimović i dodao da program Senior centra, rad Volonterskog servisa i opština zaslužuju sve pohvale za saradnju sa udruženjima i brigom o starijim sugrađanima. „Jako smo zadovoljni sa dosadašnjim aktivnostima i posebno sa pažnjom koju je opština pokazala prema starijom generaciji i svim našim udruženjima. Velika pohvala i nadamo se nastavku dobre saradnje, ocenila je Slađana Plavšić. Šta će električni bicikli značiti u radu mladim volonterima jezgrovito je opisao Uroš Starletović. „Stari grad nije mala opština i poprilično je nezgodna sa saobraćajem. S obzirom da su naši korisnici rasprostranjeni na teritoriji cele opštine, električni bicikli će nam mnogo olakšati i znatno ubrzati sprovođenje svih akcija. Ovo nama, kao volonterima mnogo znači, takođe i za našu organizaciju jer ulazimo u svet ekologije po evropskim standardima."

Volonterski servis Gradske opštine Stari grad, dostupan je za pružanje usluga Starograđanima svakog radnog dana od 9 do 13 časova. Starograđani za usluge Volonterskog servisa Gradske opštine Stari grad se mogu obratiti pozivom na telefonski broj 785 29 99 ili putem mejla volonterskiservis@starigrad.org.rs Usluge su namenjene starijim sugrađanima kojima je pomoć potrebna (starija samačka domaćinstva), osobama sa invaliditetom i licima bez porodičnog staranja. Redovne usluge Volonterskog servisa Gradske opštine Stari grad su: - Pomoć u nabavci osnovnih životnih namirnica - Pomoć pri ostvarivanju usluga zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Stari grad'' ( pomoć u zakazivanju pregleda, izdavanju recepta i podizanju i kupovini lekova u apotekama ) - Pružanje relevantnih informacija u cilju ostvarivanja svojih prava iz različitih oblasti - Podnošenje dokumentacije u ime korisnika radi ostvarivanja svojih prava - Pomoć pri imunizaciji (pomoć prilikom zakazivanja i odlaska na vakcinaciju)