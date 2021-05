MAJKA DETETA OBOLELOG OD KOVIDA UPOZORILA NA TEŠKE POSLEDICE: Javlja se umor, a onda slede ozbiljni poremećaji

Nakon što je odjeknula vest da je devetogodišnja devojčica posle preležane korone doživela šlog, slične komplikacije prijavili su i roditelji još dvanaestoro dece.

Zabrinutih roditelja sve je više ispred Instituta za majku i dete, a kako kažu najviše ih brine to što postkovid simptomi koje svakodnevno primećuju kod dece mogu da prerastu u najteže forme bolesti.

foto: Kurir televizija

- Moje dete je pre mesec dana preležalo koronu. U početku je krenulo kao prehlada i nismo obraćali pažnju na to, a onda je došlo do visoke temperature. Kada smo se obratili lekaru imali smo određenu terapiju i uz lečenje smo sve to prevazišli, mada sam sada primetila da se uz fizičku aktivnost brzo umara - kaže Katarina Đurić Ćirković, roditelj.

Umor je kod 20 odsto mališana početak ozbiljnih poremećaja koji se razvijaju mesec dana nakon preležanog virusa, upozoravaju lekari. Razlog, kažu, treba tražiti u genetskoj predispoziciji deteta.

foto: Kurir televizija

- Tu su i bolesti koje se ispoljavaju na jetri, upala srčanog mišića, sa popuštanjem srca i padom arterijskog pritiska, zahvaćenost bubrega i ne funkcionisanje bubrega u dovoljnoj meri. Znači veoma teška klinička slika koja može da obuhvati veći broj organa i što je veći broj organa zahvaćen, bolest je teža i zahteva duže lečenje - kaže Vladislav Vukomanović, Institut za majku i dete "dr Vukan Čupić".

foto: Kurir televizija

Da bi se izbegle ovakve komplikacije, Evropska agencija za lekove najavila je da bi krajem meseca vakcina kompanije Fajzer mogla da dobije odobrenje za upotrebu kod dece od 12 godina. Do tada, poručuju lekari, najmlađe treba štititi vakcinacijom odraslih.

Kurir.rs

