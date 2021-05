SENIČIĆ NAJAVIO POPUŠTANJE RESTRIKCIJA U GRČKOJ Očekivanja za ovu sezonu da ćemo se ponašati potpuno normalno kao i ranijih godina

Do tada se očekuje dogovor o popuštanju svih restrikcija koje se odnose na slobodu kretanja između različitih mesta u toj državi, kaže direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić.

On je rekao da je trenutno još do 14. maja na snazi restrikcija vezana za kretanje samo u mestu u kom turista boravi.

"Očekivanja za ovu sezonu su da ćemo se ponašati potpuno normalno kao i ranijih godina, da ćemo moći da funkcionišemo između mesta u Grčkoj, da se neće slati sms za odlazak na plažu", rekao je Seničić.

Naveo je da na plaži ležaljke neće biti zbijene kao ranije i neće se nositi maske, ali da će ostati obaveza nošenja maski u zatvorenim prostorijama.

Kaže da se u Grčku do 14. i 15. maja može ući automobilom ili autobusom samo preko Bugarske, sa sertrifikatom o vakcinaciji bilo kojom vakcinom, a alternativa za sada je samo negativan PCR test.

"Ono što očekujemo je da bude dodatno jedan uslov koji će relaksirati one koji nisu vakcinisani, a to je negativni antigenski test koji je znatno jeftiniji od PCR", rekao je Seničić i naveo da se očekuje da deci do 10 godina od 14. ili 15. maja bude omogućen ulazak u Grčku sa roditeljima bez testova.

Naveo je da se od 14. ili 15. maja očekuje da bude otvoren i koridor poreko Severne Makedonije, a putarina za prolazak kroz tu zemlju ka Grčkoj biće besplatna od 15. juna do 15 avgusta.

Upitan da li će digitalni zeleni serifikati biti zamena za PCR testove i potvrde o vakcinaciji, Seničić je rekao da će i jedno i drugo moći da se koristi, da se situacija menja iz dana u dan i da ne postoji nikakav protokol koji je jedinstven za sve zemlje.

Objasnio je da će se u sertifikatu na jednom mestu nalaziti sve inofmacije vezane za kovid za svakog pojedinca.

Seničić je rekao da je za ulazak u Egipat i Tursku trenutno isključivo potreban negativan PCR test, a da se očekuju do kraja meeca pptpisani sporazumi za priznavanje sertifikata o vakcinaciji.

"Mislim da se neće postaljati pitanje koja je vakcina. Ista stvar je i sa Tunisom. Na Kipar je moguće ući sa sertifikatom o vakcinaciji, izuzev kineske vakcine koju još nisu prihvatili", rekao je Seničić i naveo da će Kipar uskoro priznati i kinesku vakcinu posle prihvatanja u Svetskoj zdravtsvenoj organizaciji, a da je alternativa uvek negativni PCR test.

Seničić je rekao da je u nekim zemljama deci do pet, šest ili 10 godina ulazak omogućen bez testova.

"U Grčkoj je ovog trenutku do pet godina, menja se to 14. maja. Dogovorili smo se da ta granica bude 10 godina, Naš zahtev je da to bude 12. nismo dobili jos suvek uvrevanja da će to biti tako", rekao je Seničić.

Naveo je da su uslovi za ulazak u Hrvatsku identični onima dogovorenim za Grčku, odnosno moguće je ući sa sertifikatom o vakcinaciji bilo kojom vakcinom, a alternativa je negativan PCR test ili negativan antigenski test.

"Ista stvar je i sa Bugarskom. Imamo novu regulativu u Sloveniji koja prihvata sve sertifikate", rekao je Seničić i naveo da se u Sloveniju može ući ako je prošao 21 dan od revakcinacije bilo kojom vakcinom ili uz dokaz o preležanom kovidu-19.

Za građane Srbije nema nikakvih uslova za ulazak u Severnu Makedonija, BiH, Crnu Goru i Albaniju.

Seničić je naveo da je preporuka da putnici imaju putno zdravstveno osiguranje, sa uključenim obolevanjem od kovida-19.

