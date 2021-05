NADRIKOZMETIČARI NA UDARU INSPEKCIJE! Ženama vršili zahvate po FRIZERSKIM salonima, ostavljajući ih sa trajnim posledicama!

U želji da se podmlade, mnoge žene su završile sa ožiljcima, podlivima i opekotinama na licu i telu, jer su im razne antiejdž procedure radile nestručne osobe.

foto: Profimedia

Osobe koje nisu medicinski radnici, bez potrebnih sertifikata i dozvola, najčešće su u kozmetičkim salonima davale botoks, ubrizgavale hijaluron i nestručno tretirale pacijentkinje laserom.

foto: Printskrin/Instagram

To više neće biti moguće. Mi smo istražili kako će se tome stati u kraj.

- Za to smo i borili, jer se dešavalo nažalost da su se procedure obavljale u objektima koji nisu zdravstvene ustanove. Mi smo se zalagali za zaštitu naše profesije i pacijenata, kako bi se sprečilo obavljanje medicinskih usluga van zdravstvenih objekata - rekla je dr Ana Malivuković, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

foto: Kurir televizija

- Upravo su problem komplikacije, treba znati da se one dešavaju svuda. Ali je poenta prepoznati komplikaciju i rešiti je na vreme. Kada obavljate zahvate na mestima koja nisu predviđena za to i kod ljudi koji nisu školovani za to, oni ne mogu te komplikacije prepoznati, niti znaju da ih izleče. Tako smo i otkrili to, jer naši pacijenti dolazili kod nas upravo iz tog problema. Otkrili smo i crno tržište materijala koji većinom nabavljaju iz Azije, niko ne bi mogao osim lekara da nabavi akreditovan materijal za takve zahvate. Samo lekari mogu da obavljaju ovakve procedure - rekla je dr Ana Malivuković.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

