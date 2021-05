NOVO RADNO VREME ZBOG NAVALE ZA IZDAVANJE PASOŠE! Radiće se i nedeljom, novine u policijskim stanicama i preko E-uprave

Navala za obnovom pasoša ne smiruje se na gotovo svim beogradskim opštinama, termina za produženje i vađenje dokumenta gotovo da nema, a prvi slobodni termin zakazan preko E-uprave je tek u junu.

Međutim, u Policijskoj upravi kažu da zahteve primaju i kada građani dođu bez termina, a novina je da se može doći i u nedelju.

"Sve raspoložive kapacitete koje mi možemo da pružimo, pričamo na nivou uopšte MUP za celu Srbiju, ali evo i Policijskoj stanici Novi Beograd smo opredelili onoliko termina koliko možemo sigurno da pokrijemo da budu putem E- uprave, ostale primamo po sistemu prozivanja stranaka iz redova naravno, tako da apsolutno nijedna stranka neće biti vraćena. Možete i nedeljom da podnesete svoje zahteve, kako ličnim dolaskom naravno, tako i da zakažete putem E- uprave i za nedelju svoje termine, eto to je taj novitet", kaže Olivera Šterić, šef odseka za uparvne poslove.

Veliki broj građana ne dođe na svoj zakazani termin, pa nadležni apeluju da bez obzira na razloge otkažu svoj termin i tako ustupe nekom kome je preko potreban.

A šta kažu oni koje smo zatekli u redovima, koliko im je vremena potrebno da dođu do pasoša, pogledajte u anketi Kurir televizije.

Iz MUP su saopštili da u Policijskoj stanici Novi Beograd, gde su inače zabeležene najveće gužve, je uvedeno radno vreme i nedeljom od 8 do 15 časova, a u Policijskoj upravi za grad Beograd, u Ulici Ljermontova 12a radno vreme je produženo subotom do 20 časova, a uveden je i rad nedeljom od 7.30 do15.30 časova. U Policijskoj upravi u Novom Sadu, od 16. maja, šalter sala na Bulevaru oslobođenja broj 143 radiće i nedeljom od 8 do 15 časova, gde je omogućeno zakazivanje termina za podnošenje zahteva preko portala eUprave.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:20 UVOĐENJE KOVID PASOŠA NIJE NAUČNO DOKAZANO! Prof. Belojević: Te osobe mogu da zaraze druge iako su vakcinisane (KURIR TELEVIZIJA)