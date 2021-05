SKANDALOZAN POSTUPAK IGORA JURIĆA: Bitnije mu slikanje sa ministrom od zaštite dece od pedofila?!

Da li je Igoru Juriću zaista važna zaštita naše dece od ubica i pedofila ili mu je bitnije fotografisanje sa ministrom, zapitala se javnost nakon što je u sredu osnivač Fondacije "Tijana Jurić" napustio sastanak na kojem je sa profesionalcima iz MUP trebalo da razgovara o modalitetima uvođenja Amber alert sistema u Srbiji.

- Jurić je sebe uzdigao do nivoa ministra i uslovljava da neće da vodi razgovore ako nema ministra. Da li se on zalaže za uvođenje sistema ili za slikanje sa ministrom?! - uptao je ogorčeno jedan od Tviteraša, dok su drugi komentarisali da je Jurić umislio da je bog i da je žalosno što mu je medijska pažnja postala važnija od zaštite dece.

Ovim povodom oglasio se i MUP koji je u saopštenju istakao da su na sastanku, koji je naložio ministar Aleksandar Vulin, bili prisutni predstavnici svih linija rada ministarstva koji su uključeni u problematiku.

foto: Nemanja Nikolić

- Verujemo da Jurić ovom problemu pristupa ozbiljno i da mu je namera da sistem bude uveden za dobrobit sve naše dece, ali ne možemo da ne primetimo da je njegovo ponašanje u najmanju ruku iznenađujuće. Od nekoga ko se zalaže, barem deklarativno, reklo bi se za profesionalizam, očekujemo da mu mišljenje i znanje profesionalaca koji se godinama unazad bave ovim poslom bude važnije od prisustva ministra na sastanku - poručili su u MUP:

- Čudno je odbijanje razgovora sa ljudima iz struke, a insistiranje na prisustvu isključivo ministra, moglo bi da dovede u sumnju motive gospodina Jurića, koji zbog ovakvih istupa, mogu delovati politički motivisani. Opaska da prisustvo ministra navodno treba da pokaže kako država pristupa ovom problemu, neodrživo je, s obzirom da MUP sarađuje sa Fondacijom Amber alert Evrope sa kojom vodi intenzivne razgovore o modalitetima uvođenja tog sistema u Srbiju.

foto: Marina Lopičić

Ovo nije prvi put da Jurić u javnost unosi potpunu konfuziju, kaže za Kurir bivši operativac DB Božidar Spasić. Jurić je, kako navodi, još pre nekoliko meseci davao neodgovorne izjave o političarima pedofilima, odbijajući pri tom da otkrije njihov navodni identitet, što navodi na sumnju da je zaista uplovio u političke vode.

- Zaista nema potrebe da jednom takvom operativnom sastanku, na kojem se izlažu činjenice o prednostima i mogućnostima rada sistema, prisustvuje ministar. No, deluje kao da to njega manje zanima i da je njegovo napuštanje sastanka bilo planirano. Ovim potezom, kao i sa svim aferama koje je pokretao a nije rešio, on se kompromitovao u javnosti i na ivici je žileta da izgubi poverenje nas građana.

Jurić kaže za Kurir da sa sastanka nije izašao zbog nekompetentnosti ljudi koji su mu prisustvovali već zato što želi da država "napokon pokaže da li joj je stalo da se uvede takav sistem", koji, kako kaže, traže od 2015.

- Ako posle šest godina ništa nije urađeno, onda je jako bitno da sam ministar dođe i kaže čoveku, koji je inicijator ovog i koji je izgubio dete, da će se neke stvari promeniti - rekao je Jurić.

(Kurir.rs)

ČINJENICE O Amber alert sistemu foto: Profimedia - Naziv je dobio po Amber Hagerman, devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, koja je oteta i ubijena - Podrazumeva hitno i istovremeno plasiranje informacija o nestalom detetu preko televizije, radija, društvenih mreža, bilborda, postera... - Zvanično funkcioniše u SAD, Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Malti, Irskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Italiji, Holandiji, Portugalu, Rumuniji, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu - Čak 95 odsto slučajeva u kojima je korišćen Amber alert se, prema nekim navodima, reši u roku od 72 sata