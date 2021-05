POMOĆNIK DIREKTORA RHMZ UPOZORAVA: Ako ne zaustavimo globalno zagrevanje, NEĆEMO DOBRO PROĆI! Evo kakve POSLEDICE ćemo pretrpeti

Trošimo mesec maj već trinaest dana, proleće je uveliko tu, ali lepom vremenu ni traga.

Protekli period umesto uživanja u toplim i sunčanim danima, doneo nam je više jesenju atmosferu.

O ovome smo danas u Pulsu Srbije razgovarali sa Goranom Pejanovićem, pomoćnikom generalnog direktora Nacionalnog centra za klimatske promene pri Republičkom hidro-meteorološkom zavodu.

- Mnogi ljudi primećuju da se nešto sa klimom dešava. Svedoci smo globalnog zagrevanja, temperature rastu a to se dešava i kod nas u Srbiji. Globalno zagrevanje pripisujemo čoveku. Temperatura vazduha se u Srbiji povećala za stepen i po, i ako taj proces ne zaustavimo nećemo dobro proći. Do kraja ovog veka možemo očekivati da ćemo izgubiti Severni pol koji postoji 2 i po miliona godina. Svetski okean se zagrejao za pola stepena, zbog velikog isparavanja imamo i više pare. Leta u Srbiji su sve toplija, od 2000 godine imali smo 6 sušnih godina a to donosi velike probleme poljoprivredi. Mnogo skupo može da nas košta nebriga o planeti - objasnio je pomoćnik generalnog direktora Nacionalnog centra za klimatske promene pri Republičkom hidro-meteorološkom zavodu

Koje su to direktne posledice globalnog zagrevanja na Srbiju?

- 6 velikih suša u poslednjih 20 godina, pre smo imali na svakih 6 godina sušno leto, a sad na tri. Povećanje toplotnih talasa, smanjivanje hladnijih perioda i njihovog trajanja. U zadnjih 12 godina smo imali samo jednu veliku zimu i to 2012 godine, od toga 2017 godine je poslednji put bilo hladnije. Povećanje padavine su takođe posledica, što utiče na gradove u Srbiji (kanalizacije) - rekao je Goran Pejanović

Kakvo vreme nas čeka ovog leta?

- Biće toplije leto, ali ostaje pitanje da li će biti sušnije ili vlažnije. Tako da za ovu godinu mi mislimo da neće biti ekstremno sušna, ali zadnju reč ćemo dati 25. maja- rekao je Pejanović.

