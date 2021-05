POZNATO GDE MOŽEMO NA MORE I POD KOJIM USLOVIMA: Neophodno da se 24 sata pre puta popuni onlajn obrazac za lakši PRELAZAK GRANICE

Srbija i Grčka trebalo bi sledeće nedelje da potpišu sporazum o ukidanju naplate rominga.

Interesovanje za letovanje u toj zemlji, ali i ostalim turističkim destinacijama je veliko, kažu upućeni, međutim, građani su često zbunjeni oko uslova ulaska koji važe za pojedine zemlje pošto se menjaju na dnevnom nivou.

Pre dve godine više od milion turista iz Srbije odlučilo se za Grčke plaže. Za njih, ali i za sve koji bi tim putem i ove godine, dobra vest iz Atine jeste da se otvara granični prelaz Evzoni za sve vakcinisane državljane Srbije.

Premijerka Ana Brnabić kaže da će nevakcinisani morati da imaju potvrdu o negativnom PCR testu, ali smo u tom smislu sa našim partnerima iz Grčke uradili što više da olakšamo našim građanima.

Egipat i Tunis za sada zahtevaju isključivo negativan PCR test i u toku su pregovori kako će turisti iz Srbije do tih zemalja. Sa Turskom dogovor je postignut. I od sutra našim i turskim državljanima za prelazak granice dovoljan je samo sertifikat sa podacima o vakcinaciji ili negativnom testu.

Sa tim dokumentom može se i do Kipra, koji, za sada, ipak ne priznaje "Sinofarm" vakcinu. Pre polaska na put svi moraju da popune propusnicu.

Kako objašnjava ambasador Srbije na Kipru Marko Blagojević propusnica se popunjava 24 sata pred let.

- Tu popunjavate podatke o letu, lične podatke i o periodu u kojem ćete boraviti, adresi gde ćete se nalaziti i uz to prilažete i potvrdu o negativnom PCR testu ili o vakcinaciji jednom od odobrenih vakcina. To su "Astra-Zeneka", "Moderna", "Fajzer", "Džonson" i "sputnjik V" - navodi Blagojević.

Za najveći broj turističkih zemalja, uključujući Grčku, neophodno je da se 24 sata pre puta popuni onlajn obrazac sa osnovnim podacima i dobije kju-ar kod sa kojim se lakše prelazi granica. Od ostalih zemalja, Mađarska odobrava ulazak sa sertifikatima ili negativnim testom. U toku su pregovori sa Ruskom Federacijom, Austrijom i Španijom.

Ministraka trgovine, turizma i telekomunikacije Tatjana Matić kaže da se i sa Kinom takođe pregovara o međusobnom priznavanju potvrda o vakcinaciji.

- Kad će biti postignut dogovor zavisi od toga kad će Kina dozvoliti svojim građanima da putuju iz turističkih razloga jer je njihovim građanima trenutno zabranjeno da putuju van zemlje - napominje Matićeva.

Još se čekaju uslovi za putovanje u EU

Za nekoliko dana saznaće se i uslovi ulaska u još jednu zemlju EU.

Dopisnik RTS-a iz Italije Sanja Lučić navodi da ta zemlja od 16. maja uvodi "zelenu propusnicu" nekoliko sedmica pre same Evropske unije.

Propusnica omogućava stranim državljanima, za sada sigurno onima iz EU, Velike Britanije i Izraela, da provedu odmor u Italiji. Što se same Srbije tiče i drugih zemalja van EU, detalji će se znati posle 15. maja, ukazuje Lučićeva.

Bez obzira na različite uslove i pravila interesovanja za putovanja ne manjka.

Aleksandar Seničić iz Jute kaže da interesovanje postoji, ali da ovi dodatni uslovi opterećuju i ne doprinose da se ljudi lako odluče na putovanje, pogotovu oni koji nisu vakcinisani.

- To smo pominjali poslednjih meseci, a to je sigurno da će svi koji su vakcinisani imati privilegije da mogu da biraju gde putuju. Povećanje troškova za sve one koji nisu vakcinisani je možda i razlog zašto neće da putuju - navodi Seničić.

Za sada put bez ograničenja naši državljani mogu u BiH, Albaniju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

(Kurir.rs/RTS)