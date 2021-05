Sigurna i praktična onlajn plaćanja po svačijoj meri

Sigurnost, jednostavnost i brzina su samo neke od stavki koje onlajn plaćanja čine izuzetno praktičnom i popularnom platnom metodom. Na internetu možete obaviti kupovinu iz svoje omiljene fotelje i pri tom uživati u širem asortimanu proizvoda nego što je to na samim fizičkim mestima prodaje, kao i doći do onih trgovaca i proizvoda koje inače u fizičkim uslovima verovatno nikada ne biste pronašli. Ako uzmemo u obzir i to da onlajn možemo plaćati i mesečne komunalne račune i pretplate na digitalne servise, zatim da eliminišemo dosadno čekanje u redovima i jurenja parkinga, kao i to da nam poručeni proizvodi stižu direktno na kućnu adresu istog ili za par dana, jasno je da svet elektronske trgovine nudi mnoštvo prilika i mogućnosti među kojima svako od nas može odabrati one koji najviše odgovaraju našim ličnim potrebama.

Klik koju vašu onlajn kupovinu čini krajnje jednostavnom – i sigurnom – je svakako onlajn plaćanje. A da bi nagradila i podstakla svoje korisnike da iskoriste prednosti koje ovaj način plaćanja pruža, kompanija Mastercard pokrenula je kampanju u okviru koje će svi Mastercard korisnici biti nagrađeni keš-bekom, odnosno povraćajem sredstava od najmanje 980 dinara na 5.000 dinara potrošenih kod domaćih internet trgovaca u periodu od 15. maja do 15. juna 2021. godine. Da bi ostvarili prava na povraćaj, korisnici treba da izvrše pet ili više onlajn plaćanja svojom Mastercard karticom izdate od strane banke učesnice ovog programa, ukupne zbirne vrednosti od najmanje 5.000 dinara, a sredstva automatski dobijaju nazad na račun povezan sa svojom Mastercard karticom.

Plaćanje je moguće izvršiti sa bilo kog uređaja – računara, telefona ili tableta, a sva onlajn plaćanja na domaćim sajtovima, aplikacijama ili platformama – uključujući i onlajn plaćanja komunalnih usluga, računa mobilnih operatera, taksi i poreza, plaćanje poručivanja hrane, kupovine ii domaćih prodavnica, kao i ponovljenih plaćanja sačuvanom karticom na sajtu trgovca zahvaljujući usluzi credentials-on-file, sastavni su deo ove kampanje.

Onda kada karticom platite onlajn, tada možete biti sigurni da je ceo proces kupovine zaokružen na najpraktičniji mogući način, a da vi kao potrošač uživate sva potrošačka prava zamene ili vraćanja robe.

Donosimo vam nekoliko korisnih saveta koje lako možete primeniti kako bi vaša onlajn kartična plaćanja bila sigurna i bezbedna:

Prvo što je potrebno potražiti na svakom sajtu su dva znaka sigurne enkripcije (šifriranja) podataka - simboli https i katanac 🔓. Ovi znakovi bi trebali da se nalaze u polju vebsajt adrese trgovca (address bar).

Na dnu strane internet prodavnica uvek potražite i istaknute simbole Mastercard SecureCode i Mastercard Identity Check, jer je to garancija da su vaši platni podaci enkriptovani i da se ne dele ni sa kim, čak ni sa trgovcem – razmena tih podataka odvija se po visokim standardima enkripcije i zaštite i isključivo između vas i banke koja vam je izdala platnu karticu.

Svoj PIN i CVC2 (trocifreni broj na poleđini kartice) nikada ne delite s drugima.

Obratite pažnju da kod onlajn plaćanja nikada ne koristite javne kompjutere ili javne mreže.

Ukoliko vaša banka nudi tu uslugu, obavezno se prijavite za opciju dvofaktorske autentifikacije, odnosno unošenje dodatnog OTP koda koji banka šalje u SMS poruci nakon što ukucate platne detalje na strani za sigurno plaćanje kao dodatni stepen bezbednosti.

Prilikom kreiranja naloga kod trgovaca, koristite jake šifre, odnosno izbegavajte da vaše šifre budu kombinacija vašeg ili imena dece, datuma rođenja i sličnih, očiglednih asocijacija.

Uvek kada planirate kupovine većih vrednosti, proverite sa svojom bankom da li postoji neki limit po transakciji kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja.