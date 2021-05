ŽRTVA NASILJA ZAPLAKALA PRED KAMERAMA, HTELA DA SE UBIJE NA BADNJI DAN: Suprug me je držao budnom, davio, pretio da će me ZAKOPATI

U Beogradu je juče obeležen "Dan sećanja na žene žrtve nasilja“, a jedna od njih je Biljana Mihajlović, gošća Kurir televizije.

Ona je skrenula pažnju javnosti na nekoliko propusta, od kojih je glavni da akcenat ne treba da se stavlja samo i isključivo na žrtvu nego i na nasilnika.

"Oni su ti koji imaju i stvaraju problem u društvu. Treba na vreme prepoznati njihovu psihološku stranu, razgovarati, pomoći im. Najlakše je sankcionisati, doneti meru zabrane prilaska i udaljiti. Ali njemu to ništa ne znači, šta zna on kad se napije šta je mera. Da li je realno od njega očekivati da bude svestan toga? Pa ne!", kaže ona i dodaje da nije realno ni očekivati da će je policija zaštiti od nasilnog supružnika, kao i da zakon koji je donet 2017. godine takođe prioritet daje žrtvi, bez koje nema ni svedočenja.

"Žrtva je krunski svedok, ako ja ne izađem i ne kažem šta je uradio, on se oslobađa", naglašava ona.

Biljana navodi da je u braku bila 20 godina i da je isto toliko trajalo zlostavljanje, maltretiranje i napastvovanje.

1 / 1 Foto: Shutterstock

"To je čovek koga puno voim, ne bih se udala za njega da nije tako. On je izuzetno dobar, obrazovan, plemenit, iskren, pošten, ali kad pije i uzme malo spida, dođe, polupa sve po kući, istuče mene, a sutradan bude "izvini, neću više nikad" kad vidi da će me izgubiti moli da mu pomognem. Više puta smo pokušalid a idemo na terapije, ali dok on ne reši sam sa sobom u glavi, nema ništa od toga", priseća se ona.

Biljana kaže da više nije imala snage da se bori i spasava sebe, decu, muža...

"Od svih tih padova se svaki put teže povratim. Poslednji put sam mislila da se ubijem, nisam imala više snage, to je bilo na Badnji dan ove godine", napominje ona uz zaključak da je posle stida, usledio strah, pa psihoterapija.

Kaže da je trebalo dosta vremena da smogne snage posle silnih zastrašivanja koje je preživljavala uz batine.

"Ako vas istuče pet puta, pa vas drži celu noć budnom, davi vas, govori da će vas ubiti, zakopati, da vas niko neće naći jer će vas zakopati gde je taze grob, naravno da budete u strahu i ne smete da ga prijavite", objašnjava žrtva nasilja koja je na svu sreću uspela da izađe iz kruga pakla.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:50 MILICA DABOVIĆ PRISETILA SE JEZIVIH BATINA! Progovorila o trenutku kada je rešila da ostavi partnera (KURIR TELEVIZIJA)