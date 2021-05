SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O RADU SAOBRAĆAJNIH KAMERA: Ovako je uhvaćen Smederevac sa 84 prekršaja!

Saobraćajne kamere beleže različite prekršaje, prolazak na crveno svetlo, vožnja žutom trakom, prekoračenje brzine, pa i nekorišćenje sigurnosnog pojasa i upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, zbog čega pojedini vozači moraju da plate i po nekoliko stotina hiljada dinara!

U Smederevu je čak zabeležen slučaj u kome je vozač kažnjen 84 puta zbog toga što je tokom četiri meseca vozio neregistrovan automobil. Na kraju je morao da plati ukupnu novčanu kaznu od 755.000 dinara.

Iz saobraćajne policije ističu da su ovakvi slučajevi mogući ukoliko se prekršaj ponavlja u različitim danima duži vremenski period, a Kurir televizija je proverila kako ove kamere funkcionišu i da li je za jedan isti prekršaj moguće dobiti više kazni.

Boban Milinković, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije kaže da nakon što kamera registruje prekršaj, sledi upućivanje poziva vlasniku vozila da dostavi podatke o identitetu osobe koja je upravljala vozilom u vreme izvršenja prekršaja.

"Ako ste prekoračili dozvoljenu brzinu kretanja na Novom Beogradu, pa posle sat vremena recimo na Voždovcu, poslaće vam se dva poziva. Međutim, ako ste upravljali vozilom nakon isteka registracione nalepnice od Novog Beograda do Voždovca smatramo da je to jedan prekršaj tako da se upućuje po jedan poziv za svaki dan kada je prekršaj učinjen", objasnio je on. Novčane kazne za pomenute saobraćajne prekršaje kreću se u rasponu od 5 do 50 hiljada dinara, ali stručnjaci za saobraćaj ističu da smisao kamera nije u kažnjavanju već u stvaranju posebnog psihološkog efekta na vozače.

"One ne služe da kazne što veći broj vozača već da mu pošalju poruku da se snima ono što radi i da skine nogu sa gasa, odnosno da se ponaša bezbedno", aglasio je Okanović.

