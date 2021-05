TRAMPA TURISTA! Ljudima korona ispraznila džepove pa preprodaju ZAMENSKE VAUČERE za letovanje!

Zamenski vaučeri važe na ime nosioca aranžmana koji nije realizovan u 2020. godine, ali mogu biti prenosivi na druga lica ukoliko ino dobavljač dozvoljava promenu imena putnika, kaže za Kurir Igor Vranješević, direktor jedne turističke agencije. Međutim, ponekada se, kako kaže, dešava da to i ne dozvole.

- Ovo je prvi put da imamo zamenske vaučere kao kategoriju, a za putovanja koja su trebala da budu realizovana 2020. Situacija je raznolika. Potrebne su saglasnosti ino dobavljača za promene datuma putovanja, imena putnika, destinacije, broja noćenja. Sve što izlazi iz okvira ranije ugovorenog je podložno doplati razlike u ceni između prethodnog i novog željenog. Svakako nije tako jednostavno, ali je moguće. Imamo i situacije gde su ino dobavljači striktni i samo putnici na koje glasi zamenski vaučer može i da boravi na destinaciji - objašnjava Vranješević.

foto: Shutterstock

Procedura je, kako kaže Vranješević, ukoliko ino dobavljač odobri - jednostavna. Agencija radi novi ugovor o putovanju i dokumentaciju za putovanje na ime druge osobe po osnovu saglasnosti vlasnika zamenskog vaučera.

Naš sagovornik kaže i da je trenutno najveće interesovanje za Egipat, a polako raste interesovanje i za Grčku i Tursku. Sve ima manje ranih rezervacija, jer, kako kaže, sada putnici kasnije rezervišu svoje odmore dok pažljivo osluškuju situaciju u svetu.

Inače, Vranješević kaže da su skoro svi vlasnici zamenskih vaučera zainteresovani da ih iskoriste u ovoj godini.

- Kako su zbog povećanih troškova i izmena u načinu pružanja usluga hoteli podigli cene od 10 do 20 odsto idealno je iskoristiti zamenski vaučer iz 2020. za isti period u 2021. Bilo kakvo pomeranje može da prouzrukuje dodatne troškove. Veoma mali procenat građana želi da čeka na novac januar 2022. godine, većina želi da zamenske vaučere iskoristi. Ukoliko dođe do daljeg poskupljenja za sezonu 2022. novac koji bi dobili bi bio obezvređen za 10 do 30 odsto tako da je i to dodatni razlog velikog interesovanja da se zamenski vaučeri iskoriste u 2021. godini - kaže Vranješević.

On dodaje i da se u praksi, putniku koji je dobio koronu pre puta, izlazi u susret i odobrava mu se promena datuma putovanja: - Međutim, uvek se gleda razlika u ceni starog i novog putovanja i naplaćuje ukoliko je ima.

Kurir.rs