ISTORIČARI JEDNOGLASNI O ZAHTEVU PRIŠTINE ZA ARTEFAKTIMA: Srbija nema obavezu da odgovori, Albanci se takmiče u nacionalizmu

Srbija nema obavezu da odgovori na zahtev direktora takozvanog narodnog muzeja Kosova Ajeta Ljecija da vrati artefakti, jer je muzej u Prištini institucija naše države, smatraju istoričari, a Misija Srbije pri UNESKO ukazuje da Srbija, kao članica i potpisnica Konvencije te organizacije, svoju kulturnu imovinu čuva u skladu s tim dokumentom.

Ljeci je danas poslao pismo zahtevom za vraćanjem artefakata na Kosovo Narodnom muzeju u Beogradu, Etnografskom muzeju u Beogradu i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Istoričar Predrag Marković smatra da evakuacija Narodnog muzeja iz Prištine nema nikakve veze sa današnjim kosovskim vlastima, jer taj muzej je institucija Srbije.

Marković je, za Kosovo onlajn, rekao da je to naš muzej i nema nikakve veze sa "njihovom kvazi državom".

"Zašto se sada ponovo poteže to pitanje? Tamo je neko patriotsko takmičenje - ko će da bude veći albanski nacionalista. To nema nikakvog većeg značaja, već je u pitanju lična ambicija nekih ljudi", dodao je on.

Marković je negirao da Srbija ima bilo kakvu međunarodnu obavezu kada je taj zahtev u pitanju.

"Muzej u Prištini je muzej naše države. Celokupnu administraciju smo premestili. To je naša država, uključujući i kulturne ustanove", objasnio je on.

Dodao je da nije u pitanju posebno spektakularna zbirka, već je zahtev iz Prištine čisto politička manifestacija.

"Nisu to skulpture sa Akropolja. Postoji problem između Grčke i Velike Britanije oko dela skulptura sa Akropolja koje su sada u britanskom muzeju. Ali to nije isti slučaj", rekao je Marković.

I istoričar Čedomir Antić smatra da kada se Kosovo vrati u stari poredak Srbije po Rezoluciji UN 1244, onda može o svemu da razgovara, pa i o zahtevu iz Prištine.

"To sve što rade je politika koja je počela posle dolaska Kurtija drugi put na čelo prištinske vlasti. Mali narod kome su pomogle velike sile dobio je nešto što ne treba da dobije i što nema pravo da dobije i što niko drugi nije dobio i sada traži i ovo", ukazao je Antić.

Preko tvitera je na nalogu "UNESKO Kosovo" izraženo žaljenje što više od 20 godina Srbija navodno ilegalno drži 1.247 artifakata Kosova, te navedeno da je to navodno kršenje sporazum, Povelje UNESKO o kulturnoj svojiji, te i Ahitisarijevog plana.

"Danas smo zvaničn zatražili povratak naše kulturne imovine"“, navodi se na tom tviter nalogu.

Misija Srbije pri UNESKO je preko tvitera upitala je ko su ti ljudi koji stoje iza "UNESKO Kosovo" naloga.

"Takozvano Kosovo nije ni država, a ni članica UNESKO i njenih konvencija. Jasno je da se oni lažno predstavljaju. Srbija je članica UNESKO i njenom konvencijom, te čuva i štiti kulturnu svojinu u potpunoj saglasnosti sa tom konvencijom na svojoj teritoriji, što uključuje i njenu južnu pokrajinu Kosovo i Metohiju", pojašnjava Misija Srbije pri UNESKO.

(Kurir.rs/Tanjug)