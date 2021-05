JURIĆU, KOJU IGRU IGRAŠ? U policiji ćuti, u medijima tvrdi da ima dokaze o pedofilima

Igor Jurić, osnivač fondacije „Tijana Jurić“, ne prestaje da zbunjuje javnost, pa se postavlja pitanje koju on igru pokušava da igra. Jurić je ponovo juče u medijima izneo tvrdnje da zna imena više pedofila među političarima, ali da ne želi da kaže njihova imena.

Kontradiktorno

On je gostujući na TV Prva rekao da ne želi da kaže ime političara pedofila, jer to „može imati kontraefekte“. Iako je pre tri dana imao priliku da sve kaže na razgovoru u policiji, on se ipak iz čudnih i neobjašnjivih razloga odlučio da praktično nastavi da isključivo putem medija uznemirava javnost - uporno upozorava da zlostavljači dece prete iz javnog prostora, ali neće da kaže ko su oni. Jurić je juče potvrdio još jedanput da je ime političara pedofila otkrio tadašnjem ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću.

- Znam čoveka, znam ih više. To su ljudi koji su poznati javnosti. Morate da znate da kada razgovaramo o ovoj temi, morate prvo da ispratite šta fondacija radi i morate da znate da su ti ljudi ili u pritvoru ili zatvoru ili se vode postupci protiv njih, tako da radimo... Kada Igor Jurić izađe u javnost s imenom, znajte da će taj neko završiti u zatvoru. Ta imena sam izneo ministru Stefanoviću, imao sam poverenja u državu i u ministra - rekao je on.

foto: Marina Lopičić

Optužbe

Na pitanje o nedavnom ispitivanju u Upravi kriminalističke policije zbog njegovih navoda u jednoj televizijskoj emisiji, Jurić je naveo da je i to doživeo kao pritisak.

- Povod je za mene bio krajnje čudan, ja sam se veoma iznenadio da sam na osnovu jedne televizijske emisije, gde nisam rekao ništa novo, pozvan. Na to ništa novo sam odgovorio svojim saznanjima koje imam i o kojima sam već i govorio. Pripadnici UKP su bili korektni, čini mi se da nisu bili dovoljno obavešteni. Nisu ni pogledali emisiju, nego su pratili medije. To sam doživeo kao jednu vrstu pritiska i tako sam se osetio i u samom razgovoru - ispričao je Jurić i dodao da je i saopštenje MUP nakon ispitivanja doživeo kao pritisak, te da je, kako je rekao, bilo razloga da neki drugi budu pozvani na razgovor.

Inače, kako je iz MUP saopšteno posle saslušanja, Jurić tada nije otkrio nijedno ime ili dokaz o političaru pedofilu, a i sam Jurić je rekao da je u policiji govorio o radu fondacije i o starim slučajevima pedofilije koji su već presuđeni ili su procesuirani (?!) Sada, međutim, opet tvrdi drugačije.

Nebojša Stefanović juče je u saopštenju ponovo negirao Jurićeve tvrdnje da mu je prošle godine otkrio ime političara pedofila.

Kurir.rs/ ekipa Kurira foto: Marina Lopičić