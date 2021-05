DOKTORI KLOVNOVI GA TRGLI IZ BUDNE KOME POSLE SAOBRAĆAJKE: Dr Guza odsvirao himnu Partizana, jednim tonom spasio i majku i dečaka!

Nikola Jeličić pre 14 godina doživeo je saobraćajnu nesreću posle koje je završio u svesnoj, tzv. budnoj komi, zbog koje nije bio u stanju da pokazuje bilo kakve reakcije. Lekari su čak prognozirali da više nikada neće moći da čuje, a baš u tom trenutku na vrata bolničke sobe zakucali su dr Klovnovi!

Dečakova mama priseća se kako su tada prvi put spasili Nikolu, a njoj ulili nadu i optimizam da se sumnje lekara neće ostvariti.

"Pojavaili su se oni kao zračak svetlosti i sunce u svoj toj borbi i tami. Jednog dan su, kao po običaju, došli u goste kod dece u klinici i pitali da li mogu nešto da urade za nas. Nikola je navijač Partizana, ima dosta kapa, rukavica, šalova i ikona. Dr Guza je pitao da li bi mogao da na usnoj harmonici odsvira Partizanovu himnu. Nikola je bio u budnoj komi gde ne pokazuje nikakve reakcije, on se okrenuo ka tome, to je za mene bio znak da me kupe za ceo život", kaže Katarina.

Posle prvog susreta imali su prilike da se i kasnije druže sa Dr Klovnovima, na različitim klinikama u kojima je Nikola išao na rehabilitacije.

"Stvarno im želim svu sreću ovog sveta, zračak su u toj čitavoj nesreći i ljudi bi trebalo da ih puste u svoj život", poručila je Nikolina majka.

Iako već odrastao momak, njemu humani ljudi crvenih noseva obučeni u mantile doktora i dalje predstavljaju društvo, osmeh i lek.

