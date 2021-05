ŠTA SE DESILO SA NAJMANJE SEDAM VREDNIH UMETNIČKIH DELA: Vukosavljević nije sprečio prodaju vrednih slika!

Velika bura digla se u javnosti oko kolekcije vrednih slika koje su bile deo stečajne mase "Jugoeksporta", a koje je grad Beograd spasio izlicitiravši ih za 33 miliona dinara. Međutim, najmanje sedam slika iz legata "Jugoeksporta" nedostaje. Prodate su još 2018. godine, a uprkos tome što je ministarstvo kulture na čelu sa tadašnjim ministrom Vladanom Vukosavljevićem bilo upoznato sa tim, nije uradilo ništa da to spreči!

Agencija za licenciranje stečejnih upravnika (ALSU) te slike prodala je na licitaciji 15. januara 2018. po ceni koja je određena na osnovu procene sudskog veštaka za oblast likovne umetnosti. Tom prilikom ispoštovane su sve procedure, standardi i zakoni. Dana 12. decembra 2017. u nekoliko dnevnih novina, kao i na sajtu ALSU objavljen je oglas. A stečajni upravnik je, kako saznajemo, još 2. novembra 2017. Muzej savremene umetnosti obavestio o nameri da izvrši javnu prodaju. Prodaja je protekla bez prigovora, a na sajtu stečajnog upravnika je 15. januara 2018. javno objavljeno koja dela su prodata, po kojoj ceni i kojim kupcima.

foto: Kurir

Ono što je zanimljivo je da je Ministarstvo kulture imalo 2017. saznanja da se u "Jugoeksportu" nalaze vredna umetnička dela, ali ništa nije preduzelo. U dokumentu u koji je Kurir imao uvid, Ministarstvo kulture je pre oglašavanja prodaje, tražilo od Muzeja savremene umetnosti da imenuje komisiju koja bi izvršila uvid u umetnička dela što je komisija i uradila 19. juna 2017. Među vrednim delima koja su prodata, nalazi se i Kompozicija Stojana Ćelića, koja je prodata po ceni od 479.620 dinara, kao i Kompozicija sa dve školjke Miodraga Protića, prodata za 200.000 dinara.

Upravo ove autore osobno ceni Nikola Kusovac, višedecenijski kustos Narodnog muzeja u Beogradu koji za Kurir kaže da mu je žao što i sam nije bio glasniji i sprečio prodaju ovih slika.

foto: Ana Paunković

- Po raspadu "Jugoeksporta" išao sam tamo i molio da pogledam slike. Još tada su bile loše čuvane i u jako lošem stanju. Žao mi je što tada nisam bio glasniji da se to sačuva, Samo slike Ćelića i Protića, se kreću, u zavisnosti od formata i još nekih drugih aspekata, od 5.000 do 15.000 evra. Najmanje! - kaže Kusovaci i dodaje da su država i ministarstvo kulture još tada, 2018, trebalo da reaguju i da se bolje organizuju.

Inače, na aukciji koja je bila organizovana u utorak i na kojoj su učestvovali zamenik gradonačelnika Goran Vesić i ministarka za kulturu i informisanje Maja Gojković, Grad Beograd, odnosno Muzej grada Beograda kupio je svih 148 dela naših poznatih slikara i primenjenih umetnika. Početna cena bila je oko 10 miliona dinara, ali je predstavnica "Delta holdinga", koji je u vlasništvu biznismena Miroslava Miškovića, licitirala do samog kraja i na taj način naterala grad Beograd da slike otkupi za tri puta veću cenu od početne.

foto: Privatna Arhiva

Bivši ministar kulture Vladan Vukosavljević kaže za Kurir da "ministarstvo nije po zakonu ovlašćeno da prati aukcije niti oglase stečajnih upravnika".

foto: Damir Dervišagić

- Narodni muzej, koji je nadležan za umetnička dela koja su nastala do 1950. godine, potom Muzej savremene umetnosti koji je načelno nadležan za dela nakon tog perioda i Muzej grada Beograda, ukoliko se dela nalaze na teritoriji Beograda, su ustanove kulture, koje su po zakonu ovlašćene da pokreću inicijativu za proglašenje umetničkih dela kulturnim dobrima. Takođe, one ukoliko imaju saznanja da se neka dela prodaju mogu da se obrate ministarstvu i traže određena sredstva za otkup tih dela. Međutim, to tada nije urađeno - kaže Vukosavljević koji, kako kaže, ne zna da li je i ko u njegovom ministarstvu naložio 2017. formiranje komisije koja bi izvršila uvid u umetnička dela. Nepoznati su mu i zaključci komisije:

- Ministar kulture ne može svakog dana da ima sve informciju o svakom događaju za koji su nadležni sekretari, pomoćnici...

Jelena Medaković Saznaćemo gde se nalaze ta dela foto: Zorana Jevtić Direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković kaže za Kurir da će tražiti informacije ko je kupio slike 2018. i gde se sada nalaze. - Ukoliko slike nisu iznete iz zemlje videćemo da ih proglasimo za kulturno dobro čime ćemo nastaviti da ih nadgledamo. Privatna lica mogu biti u posedu kulturnih dobara, ali ona moraju da poštuju mere zaštite i ne smeju da preprodaju dela bez obaveštavanja muzeja - kaže Medakovićeva i dodaje da će slike koje su kupljene u utorak u početku biti izložene u Konaku kneginje Ljubice, nakon čega će se pristupiti ozbiljnoj restauraciji.

(Ružica Kantar/Ekipa Kurira)