DOBRA VEST ZA SVE KOJI BI VOZOM NA MORE: Od 15. juna i dnevni voz na relaciji Bar-Beograd, ovo su cene

PODGORICA - Predstavnici Željezničkog prevoza Crne Gore i Srbija voza dogovorili su se da od polovine juna ove godine uspostave međunarodni dnevni voz na relaciji Beograd-Bar.

Dnevni voz će početi da saobraća 14. juna iz Topčidera, a 15. juna iz Bara, saopštila je portparolka Željezničkog prevoza Crne Gore Ana Božović.

- Trenutno, na relaciji Bar-Topčider-Bar saobraća noćni voz sa polaskom iz Bara u 19 časova, odnosno iz Topčidera u 21.10 časova", izjavila je ona i podsetila da su, pored vagona za sedenje, putnicima tog voza na raspolaganju i kušet kola i kola za prevoz automobila.

Božović je navela da su cene voznih karata ostale nepromenje te da se mogu kupiti u pretprodaji mesec dana unapred, prenosi CdM.

- Cena vozne karte na relaciji Bar - Beograd iznosi 21 evro plus tri evra rezervacija sedišta, na relaciji Podgorica - Beograd 19,20 evra plus tri evra rezervacija sedišta, a Bijelo Polje - Beograd 14,60 evra plus tri evra rezervacija sedišta, istakla je ona.

Dodala je da je u sklopu priprema za letnju turističku sezonu nedavno pokrenuta međunarodna akcija Kupi kartu ostvari popust, koju crnogorski železnički prevoz realizuje u saradnji sa Turističkim organizacijama Bara i Kolašina i preduzećem Srbija voz.

Uz kupljenu međunarodnu voznu kartu na relaciji Beograd - Bar - Beograd, koja važi za sve kupljene vozne karte za navedeni voz iz bilo koje stanice, putnici u roku od 10 dana od dolaska u Crnu Goru mogu ostvariti, popuste u brojnim turističko-ugostiteljskim objektima na teritoriji Opština Bar i Kolašin, objasnila je Božović.

Srbija voz voz nudi popust na karte uz "SRB Plus" legitimaciju "Srbija Voz" organizuje prolećnu akciju u okviru koje će putnici do 26 godina u periodu od 31. maja do 6. juna ove godine moći da na kupe legitimaciju "SRB Plus" po promotivnoj ceni od 100 dinara. U saopštenju se navodi da legitimacija "SRB Plus" važi godinu dana od dana izdavanja za neograničen broj putovanja u unutrašnjem saobraćaju i na osnovu nje putnici ostvaruju popust od 30 odsto na kupljenu voznu kartu. Ističe se da je za kupovinu legitimacije potrebno priložiti ličnu kartu, radi potvrde identiteta. Putnici koji budu sačuvali važeću voznu kartu, moći će da ostvaruju popuste u ugostiteljskim objektima i muzejima gradova učesnika akcije "Srbija Voz" a.d. '' Kupi kartu, ostvari popust''.

