LJUDI, NE DOLAZITE PO TREĆU DOZU, NE MOŽETE JE PRIMITI! Doktor Kon ima poruku za one koji su se vakcinisali a NEMAJU ANTITELA!

Član Kriznog štaba i epidemiolog Predrag Kon izjavio je da će u drugoj polovini juna situacija sa koronavirusom biti stabilna i bezbedna

- Teško je verovati da neće biti novozaraženih u periodu koji je pred nama. Ali kada padne nivo aktivnosti virusa da se registruje oko jedan na 100.000, eventualno dva u većim mestima, onda se zaista govori o niskoj aktivnosti i jednoj stabilnoj situaciji.

Dr Kon je objasnio da virus kovid 19 do sada nismo imali, zbog čega sada treba odrediti da li će taj virus trajno ostati i kolika je njegova aktivnost u kojoj je većina bezbedna.

- To direktno zavisi od toga koliko ljudi imamo imunih koji ne mogu da ispolje bolest. Virus će svakako biti u cirkulaciji sve dok ne utvrdimo da ga nema, što možemo da utvrdimo samo ako ga neprekidno tražimo - objašnjava epidemiolog.

Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao da je potrebno da se vakciniše između 60 i 70 odsto ukupnog stanovništva da bismo bili bezbedni. Na pitanje kada ćemo dostići taj broj dr Kon kaže:

- Procenat onih koji su imuni direktno zavisi od toga koliko je bolest zarazna, koliko u situaciji kada svi koji su u kontaktu bili mogu da se zaraze. U ovoj bolesti uglavnom se pominje brojka 3. Zato ne treba to porediti sa morbilima ili difterijom, gde je taj broj između 15 i 17, pa je potreban obuhvat 95 odsto. Profesor Tiodorović je potpuno u pravu, nama je dovoljno od 60 do 70 odsto kolektivnog imuniteta i mi se nalazimo u trci da dostignemo taj obuhvat - kaže dr Kon.

- To znači da imamo toliki procenat imunih ljudi, što podrazumeva da svi oni koji su vakcinisani i posle druge doze je prošlo još dve nedlje. Mi se sada nalazimo na 40 odsto u Beogradu onih koji su primili dve doze, u Srbiji je to niže, jedva je prošlo 30 procenata - kaže Kon.

Dodaje da postoji mišljenje da smo blizu 50 odosto imunizovanih, što nije tačno.

- Nismo tako blizu, treba nam još vremena da dostignemo cilj koji je uspostavio Institut za javno zdravlje Srbije i Nacionalni komitet za imunizaciju, računajući i na taj procenat koji su prirodno imuni zbog preležane bolesti. Videćemo kada će to biti.

Studija koju sprovodi tim iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu pokazuje da 20 odsto revakcinisanih „Sinofarm“ vakcinom nemaju antitela. Na pitanje da li sa trenutnog broja vakcinisanih, za koje mi računamo da doprinose kolektivnom imunitetu, treba oduzeti ovih 20 odsto, pošto oni nemaju antitela epidemilog je rekao:

- Ljudi koji su primili vakcinu su zaštićeni u određenom stepenu bez obzira na antitela. Studije efikasnosti i studije efektivnosti nisu iste. Kod studija efektivnosti se procenjuje koliko je sama vakcina uticala na pojavu zarazne bolesti u određenom periodu. Meri se broj onih koji su bez vakcine oboleli i oni koji su sa vakcinom oboleli - objašnjava i dodaje da je na taj način utvrđeno da ova vakcina ima veću efektivnost nego efikasnost.Trudnice i vakcinacija

Naglaša da je sada izmenjeno stručno metodološko uputstvo i da trudnice u drugom i trećem tromesečju imaju jasnu preporuku Republičke komisije za ginekologiju i akušerstvo da se vakcinišu.

- Zaštita koja je dobija je daleko značajnija od bilo čega drugog. Za sada nemamo nikakvih negativnih naznaka u svetu. Nije registrovano da se bilo šta neželjeno posle vakcinacija trudnica desilo - rekao je Kon, prenosi Nova.rs i ponovio je da je sada vakcinacija trudnica u drugom i trećem semestru u skladu sa zakonom.

- Preporuka je da trudnice to urade uz preporuku svog ginekologa akušera, a punktovima za vakcinaciju je poslato uputstvo da one mogu da se vakcinišu - kaže on.