U SUSRET EVROPSKOM DANU URGENTNE MEDICINE: Dr Đorđević: U Srbiji je to još uvek mlada grana, nismo dostigli nivo koji smo trebali

U susret sutrašnjem Evropskom danu urgentne medicine, ugostili smo na Kurir televizijii doktora Milana Đorđevića, specijalistu urgentne medicine u Službi urgentne pomoći Jagodina.

foto: Kurir Televizija

Tokom zdravstvene krize koja je zahvatila ceo svet, posebno se ističe značaj službi urgentne medicine koje su uspele da se brzo prilagode, organizuju i odgovore velikom izazovu ukazivanja pravovremene pomoći urgentnim pacijentima, ali i očuvanju stabilnosti zdravstvenog sistema.

- Što se tiče urgentne medicine, to je još uvek mlada grana. Još uvek nismo dostigli nivo koji smo trebali. Situacija sa koronom, kao i sa akutnim dešavanja znamo da su prvi na udaru lekari iz prehospitalnog dela i hitna pomoć. Po samom prijemu poziva, izlazimo na teren i kreće inicijalan pristup koji nas zapravo i izdvaja od ostalih kolega -

foto: Kurir Televizija

Koliko je sistem urgentne medicine u našoj zemlji dobro organizovan?

- Zadnjih godina ljudi nisu bili toliko upoznati sa tim, jer naš zdravstven sistem nije koncipiran tako kao što je to slučaj u SAD. Čak je i Evropa generalno iza SAD, jer se tamo 50% slučaja obavi u Urgentnom centru. U globalu kasnimo za njima, i mislim da se to više tiče znanja nego opreme -

foto: Kurir Televizija

Da li TV serije čija je tematika medicina mogu da dočaraju realno stanje u Urgentnim centrima?

- Pre jedno desetak godina, dok sam još uvek bio na studijama bilo mi je smešno. Ali kad sam počeo da se bavim aktivno poslom, video sam to što je na televiziji. Tako da serije nisu daleko od istine. Ljudi bi generalno trebali da imaju pojam šta je to urgentna medicina i čime se mi to bavimo - rekao je doktor.

Kurir.rs/M.L.

