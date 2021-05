METEOROLOG ČUBRILO NAJAVIO NOVO ZAHLAĐENJE Već danas stižu pljuskovi i pad temperature, kiša i u junu! Evo kada očekuje otopljenje

Već danas u popodnevnim satima hladan front preko Alpa premeštaće se iznad našeg regiona i doneti novo pogoršanje i lokalno jače nestabilnosti, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

- U četvrtak posle sunčanog pre podneva, posle podne i uveče stiže nov hladan front ispred kojeg će biti lokalnih nestabilnosti. Petak i subota svežiji, ponegde uz prolaznu kišu ili pljusak, a od 31.05. do oko 04.06. sveže uz česte padavine, lokalno i vrlo obilne. Posle 6. juna postepeno otopljenje ali ostaje nestabilno uz grmljavinske pljuskove - napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

On objašnjava da će se od sredine današnjeg dana hladan front preko Alpa premeštati preko regiona donoseći novo pogoršanje.

- Ispred fronta će uslediti destabilizacija atmosfere uz pokretanje predfrontalnih nestabilnosti, pretežno nad Dinarskim planinama. Nestabilnosti će se zatim u jugozapadnoj visinskoj struji ispred fronta kretati na severoistok donoseći lokalnu pojavu grmljavinskih pljuskova, koji ponegde mogi biti i vrlo jaki. Kako su temperature i dalje relativno niske u atmosferi nema energije za jake grmljavinsko-olujne procese na širem prostoru, ali ponegde može biti brlo obilne kiše i pojave tuče/grada. U zoni fronta vetar u okretanju na prolazno jak do olujan, severozapadni. U toku noći ka petku predfrontalne nestabilnoti bi trebale brzo slabiti, a sam front bi središnjim a posebno istočnim predelima regiona doneo znatno manje kiše - navodi Čubrilo.

foto: Ana Paunković

Kada je reč o regionu, nad većim delom Jadrana, jugom Hercegovine ali i većim delom Srbije (osim predela gde ne bude predfrontalmih nestabilnosti) kiše će biti veoma malo.

- U petak i subotu promenljivo oblačo i relativno sveže, ponegde uz pojavu grmljavinskog pljuska ili prolazne kiše, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar umeren, severozapadni, u zoni pljuskova prolazno jak. Dnevni maksimum uglavnom od 17 do 23 stepena, što je ispod proseka. Od nedelje pa otprilike do srede sledeće nedelje pod uticajem visinskog ciklona relativno sveže i nestabailno uz čestu pojavu grmljavinskih pljuskova koji ponegde mogu biti vrlo obilni. Najhladnije bi trebalo biti oko 1.06. kada bi se maksimumi mogli kretati samo u opsegu od 9 do 18 stepeni - kaže meteorolog

Posle 5.juna se očekuje izmeštanje jezgra visinskog ciklona na zapad i time će ka nama početi priticanje toplijeg vazduha te će maksimumi polako dostizati i do 29 stepeni.

- Ukoliko se uticaj visinkog ciklona održi ovo bi mogao biti jako rizičan period sa pojavom nestabilnosti uz porast temperature i količine energije u atmosferi bilo sve povoljnijih uslova za lokalne, vremenske, nepogode. Kako do tada ima više od deset dana upitno je u kom pravcu će se tada razvijati sinoptika. Ono što je izvesno do kraja ovog i početkom narednog meteorološkog, letnjeg meseca bez pravih letnjih temperatura uz čestu pojavu kiše i pljuskova, a početkom juna i vrlo sveže. U četvrtak moguće jače lokalne nestabilnosti, a u zoni fronta prolazno vrlo jak severozapadni vetar.

