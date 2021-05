SREĆNO, ANDREA! Hrabra Subotičanka posle 6 godina borbe otputovala na Tajland na ključnu operaciju: Samo da zakoračim ka ćerkama

Šest godina je proteklo od teške saobraćajne nesreće, posle koje je Subotičanka Andrea Mudrić ostala u kolicima. Ona od tada vodi tešku borbu, koji bi konačno mogla da dobije na Tajlandu, gde je otputovala na operaciu.

Plemeniti ljudi dobre volje pomogli su donacijama da Andrea konačno skupi 99.000 evra za intervenciju, posle koje bi, svi se nadaju, ponovo mogla da prohoda.

foto: privatna arhiva

Andrea je ostala nepokretna od struka nadole, vezana za kolica, kada je kao suvozač na motoru u sudaru sa automobilom zadobila tešku povredu kičme. Hospitalizovana je na VMA u Beogradu, gde joj je u kičmu ugrađen stabilizator, na šestom i sedmom pršljenu, ali je ostala nepokretna.

Sada veruje u izlečenje, a sa Tajlanda poručila je preko društvenih mreža da je zahvalna svima koji joj godinama pomažu i koji su joj omogućili ovu operaciju.

"Ne mogu rečima da opišem emocije koje me ispunjavaju. Puna sam optimizma da ću zagrliti sve ljude koji mi pomažu već šest godina, u mojoj borbi za zdravlje, da stanem na svoje noge”, rekla je Andrea za Kurir pred odlazak na Tajland.

foto: privatna arhiva

Sve pratioce na Fejsbuku pozdravila je sa Tajlanda obrativši im se sa "moja družino".

"Želim sve da vas pozdravim i svoju fizioterapeutkinju Helenu Hrček. Dobro sam, u karantinu sam do 4. juna, a nakon toga idemo na kliniku Verita Neuro, u Bangkok, gde me čeka operacija - ugradnja stimulatora u kičmenu moždinu. Kada to završim, ići ću na rehabilitaciju, u trajanju od 35 dana. Hvala vam ljudi, što ste mi omogućili da dospem tu gde jesam i da dobijem šansu, koju čekam dugih šest godina”, poručila je Andrea.

Mnogobrojne donacije i SMS poruke, više humanitarnih večera, medijska obaveštenja o njenom stanju tokom svih ovih godina dale su snage hrabroj devojci da dočeka ključnu operaciju.

Njena majka Eva, dve ćerkice, kao i brat koji je u Londonu bili su joj stalna podrška.

Tu je i fizioterapeutkinja Helena, koja je sa Andreom otputovala za Tajland.

"Najkasnije početkom juna lekari će obaviti operaciju, od koje mnogo očekujem. Sada se obavljaju sve potrebne procedure, da se ugradi stimulator, mali aparat pored kičme i omogući mi hod, tako što iz kičmene moždine šalje impulse u povređeni deo kičme”, ispričala je Andrea.

Ni oporavak neće biti lak, trajaće godinu dana, kako najavljuju lekari.

"Čekam dan kada ću, uz pomagala, da ustanem i napravim korak ka svojim ćerkicama, da ih zagrlim. Nada je snažan osećaj, daje snagu za borbu, a ostvarenje mog sna da ponovo hodam, verujem da je sada blizu", kaže Andrea.

Kurir.rs/N.H.