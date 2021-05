Iako vakcinacija protiv koronavirusa u Srbiji već šest meseci ide punom parom i po tome smo među najboljim državama u Evropi, a bogami i na svetu, stručnjaci ističu da nije dovoljno da samo veliki gradovi imaju visok procenat zaštićenog stanovništva, već da je potrebno da se uključi cela zemlja, svi gradovi i i opštine, kako bismo što pre dobili kolektivni imunitet i vratili se normalnom životu.

Najveći broj vakcinisanih punoletnih građana je u Beogradu, a prestoničke opštine slede Niš i Priboj, Užice, Mali Zvornik i Bosilegrad. Previše ne zaostaju ni mesta po Vojvodini, pa su Novi Sad i Kikinda dobro pozicionirani. Međutim, izuzetno loše se kotiraju Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Boljevac, Lajkovac, Ub, Ljig, Žagubica...

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Ðerlek kaže za Kurir da je pad u broju zaraženih i hospitalizovanih ljudi poslednjih dana direktna posledica vakcinacije.

foto: Nemanja Nikolić

- Zaista želim da pohvalim građane, a tu definitivno prednjače Beograd, Niš i Užice, koji su se u tolikom broju odazvali vakcinaciji, to je velika zasluga ne samo zdravstvenih radnika već i lokalnih samouprava koji su radili na promocije imunizacije, jer je evidentno da to daje rezultate. Ipak, to nije dovoljno, ne možemo da imamo dobre rezultate samo u velikim gradovima, a da ostavljamo klastere zaraze po mestima gde ima veoma malo imunizovanih, kao što su recimo Tutin, Žagubica i Lajkovac. Ljudi putuju celom zemljom, Srbija se posmatra kao jedna epidemiološka jedinica i zato apelujem na građane u tim mestima da se što više odazovu vakcinaciji, jer moramo svuda postići minimum 50 odsto vakcinisanih da bismo kontrolisali epidemiju i vratili se normalnom životu. Nemamo vremena za čekanje, valjda svi želimo da okončamo ovo što pre! - kazao je dr Ðerlek i još jednom apelovao na mlađe od 30 godina da se vakcinišu jer od njih „sada sve zavisi“.

Ana Brnabić iznela sjajne vesti Prijepolje i Šid izbili na više od 50 odsto vakcinisanih Lokalnim samoupravama sa više od 50 odsto vakcinisanih punoletnih građana pridružili su se Prijepolje i Šid, a čestitke na ozbiljnosti i odgovornosti poslala im je premijerka Srbije Ana Brnabić na Tviteru: - Priboj izbio na peto mesto po procentu vakcinisanih, odmah iza beogradskih opština Stari grad, Savski venac, Vračar i Novi Beograd! Kakav primer! foto: Profimedia

Jelena Pronić