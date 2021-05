SKANDAL: U Požarevcu nemaju lekara, a daju otkaze mladim doktorima

Došla sam iz Nemačke da bih svojoj zemlji i narodu pomogla u borbi protiv kovida 19, trudila sam se da poboljšam uslove za rad u DZ Požarevac obezbeđujući razne donacije, a dobila sam omalovažavanje, uvrede i, na kraju, otkaz, kaže za Kurir dr Jovana Radišić (27) iz Smederevske Palanke.

Kaže da je završila Medicinski fakultet u Kragujevcu, da govori pet jezika, i da je do 28. maja radila u Hitnoj pomoći u DZ Požarevac.

- Mimo mene u proteklom periodu su još četiri osobe napustile Hitnu pomoć, raspored za jun još ne postoji iako smo na kraju maja, jer je nemoguće organizovati posao koji je 24/7 sa 13 radnika na 100.000 stanovnika. A onda mi upute otkaz u kom navode da više ne postoji potreba za lekarima - revoltirana je dr Radišić.

Ona navodi i da sumnja u poslovanje uprave DZ Požarevac jer ne isplaćuju dodatke za one koji rade u crvenoj zoni, kao ni dodatke za dežurstva u Termoelektrani „Kostolac“, za fudbalske utakmice, putne troškove.

- Meni lično dodatak za rad u crvenoj zoni nisu uplaćivali četiri meseca, tek kada sam napisala tužbu i zapretila da ću je podneti, onda su mi uplatili. Termoelektrana „Kostolac“ i ženski fudbalski klub Požarevac redovno izmiruju svoje obaveze prema DZ vezano za dežurstva, ali DZ to ne isplaćuje radnicima - ističe doktorka.

Za četiri meseca rada dala je, ističe, sve od sebe da poboljša uslove za lečenje u DZ Požarevac.

- Prva donacija je bila u vidu medicinske opreme, koju niko nije hteo da dočeka i preuzme kada je stigla jer navodno nije potrebna. To je rešeno, ali je svaka moja naredna inicijativa za donacije bila bojkotovana. Otkaz sam dobila kada sam sredila donaciju za renoviranje Hitne pomoći, koja nije renovirana 15 godina!

Dr Radišić kaže da je u SNS od 2018. godine, zbog čega su joj prebacivali da ima jake veze.

- Ja da imam jake ili bilo kakve veze, ne bi me maltretirali, bojkotovali i vršili mobing nada mnom. I ne bih na kraju dobila otkaz, i to preko kurirke, umesto da me pozovu ko čoveka i uruče mi ga.

Kaže da nije ni problem što je ona dobila otkaz, već u tome šta očekuje druge mlade lekare.

- Svakodnevno se susrećemo sa tim da mladi ljudi raznih zanimanja, a posebno lekari, napuštaju zemlju, a to je sve zbog ovakvih razloga. To je razlog zašto sam istupila sa ovim jer ne želim da drugi mladi ljudi dožive razočaranje koje sam ja doživela, a samo sam htela da radim i da doprinesem poboljšanju uslova u svojoj zemlji umesto u tuđoj.

foto: Printscreen, Privatna arhiva

DZ Požarevac Negiraju optužbe U DZ Požarevac rekli su nam da je direktorka Snežana Stojković službeno odsutna do ponedeljka. Razgovarali smo sa njenom zamenicom Svetlanom Acić Nikolić. - Ja samo mogu da kažem da tvrdnje dr Radišić nisu tačne, a za sve ostale detalje moraćete da razgovarate sa direktorkom DZ Požarevac - rekla je dr Nikolić.

Sanja Marković