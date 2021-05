DOŠLI NA RED I TINEJDŽERI: Evropa u junu počinje vakcinaciju dece, u Srbiji se još o tome ne razmišlja!

Evropska agencija za lekove odobrila je upotrebu vakcine protiv koronavirusa "Fajzer-Bajontek" za decu od 12 do 15 godina. Međutim, u Srbiji se u ovom trenutku još uvek ne razmišlja o vakcinaciji dece ovog uzrasta, kaže za Kurir državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek. Da li ćemo i kada vakcinisati decu, kako navodi, zavisi od epidemiološke situacije u našoj zemlji, kao i od pojave evenutualno nekog novog soja virusa koji bi predstavljao veću opasnost za mališane.

Odobrenje Evropske agencije za lekove dalo je zeleno svetlo državama članicama EU da počnu da vakcinišu adolescente protiv virusa koji je odneo više od tri miliona života širom sveta.

U Hrvatskoj je juče odobrena upotreba "Fajzerove" vakcine za ovaj uzrast, a epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravlje (HZJZ) Tatjana Nemet Blažić pozvala je lekare da o tome obaveste pacijente, pogotovo decu sa hroničnim bolestima. Nemačka se, kako su preneli mediji, nada da će sa davanjem vakcina deci školskog uzrasta početi već od 7. juna.

Međutim, što se Srbije tiče, dr Đerlek kaže da se epidemiološka situacija, zbog dobrog odziva na vakcinaciju, smiruje, a, kako navodi, nemamo ni ozbiljnije slučajeva obolevanja u tom uzrastu.

- Mi smo tek usvojili preporuku Nacionalnog stručnog komiteta za vakcinaciju tinejdžera od 16 i 17 godina. Pratićemo pažljivo šta se dešava u svetu i videćemo kako će proteći vakcinacija dece mlađeg uzrasta u nekim evropskim zemljama, pa ako i kada dođe do toga da se situacija u našoj zemlji pogorša, raspravljaćemo o tome - navodi dr Đerlek i kaže da će se videti i kada počne školska godina da li će to uticati na pogoršanje situacije:

- Ono što je dobro je što je za decu napravljena doza, te ako nam vakcina bude trebala, biće nam dostupna.

Decu od 12 do 15 godina bi svakako trebalo vakcinisati, ali to nije prioritet, kaže za Kurir dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije.

- Najbitnije je u ovom trenutku završiti vakcinaciju grupa koje smo već počeli da imunizujemo, kao i vakcinaciju mladih od 16 do 18 godina, koji češće obolevaju, imaju teže slike i više prenose virus. Sa vakcinacijom dece od 12 do 15 godina ne bi trebalo ekstremno žuriti, ali ih svakako treba vakcinisati da ne bi postali neki rezervoar za mutaciju - kaže dr Konstantinidis, dodajući, međutim, da su vakcine svakako bezbedne za decu.

- Procenat uspešnosti je, prema jednoj studiji, bio 100 odsto, a nije bilo nus pojava. Vakcina je bezbedna i ako se kojim slučajem desi da vakcinu nabavimo u julu i avgustu nema nikakvog razloga da to ne uradimo, ali nema potrebe da prekinemo postojeću vakcinaciju i od ovog napravimo prioritet.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)

Dr Radmilo Petrović

Treba početi sa vakcinacijom dece već u julu

foto: Ana Paunković

Epidemiolog dr Radmilo Petrović smatra da bi bilo dobro da se deca uzrasta od 12 do 15 godina vakcinišu pre početka nove školske godine:

- Najbolje bi bilo da se deca vakcinišu u julu kako bi do septembra stekli imunitet i bili spremni za početak školske godine kada je najveći rizik za transmisiju virusa. Decu treba vakcinisati da ne bi ostali kao rezervoar virusa koji bi onda prenosili dalje. To je bitno i zbog toga jer u odrasloj populciji ima jednan procenat onih koji nisu mogli ili hteli da se vakcinišu, a i kod onih koji su vakcinisani u prvoj grupi - u januaru i februaru, tada bi već moglo da dođe do pada imuniteta.