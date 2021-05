STAN NA MORU JEFTINIJI OD BEOGRADA: Garsonjera u Grčkoj košta manje od 30.000 evra!

Cene kvadrata vrtoglavo rastu u glavnom gradu Srbije, pa je kupovina nekretnine u Grčkoj postala znatno jeftinija i pametnija investicija.

Tako je za stan na Olimpik biču od 45 kvadrata potrebno svega 50.000 evra, dok u mestu Katerini cena kvadrata iznosi manje od 1000 evra, a za garsonjeru od 25 m2 treba samo 27.000 evra. U Crnoj Gori prosečna cena iznosi 1350 evra po kvadratu. Procenitelj nekretnina Miloš Đoković za Kurir televiziju kaže da pre odluke o kupovini stana na moru kupci vode računa o nekoliko faktora.

"Nekretnine u Srbiji se kupuju kao ciljne nekretnine za 20 i više godina, a za nekretnine u Grčkoj važi ono pravilo, prva tri reda do mora, sve iza toga apsolutno bezvredno. Kad vi kažete kupio sam stan u Paraliji tamo negde u 17. redu od mora i idete sat i po vremena do obale, to je kao da ste kupili stan tamo negde iza Obrenovca. Ako se bavite turizmom i izdajete ih šest, sedam meseci, to ima logike, ali sa jednom nekretninom se to ne isplati, treba da imate pet nekretnina da bi se to isplatilo. Takođe, ako idete samo 15, 20 dana, apsolutno vam se ne isplati", objašnjava Đoković.

Veselin Radulović, direktor agencije za nekretnine iz Podgorice, kaže da je sad idealno vreme za investiranje u nepokretnosti u toj zemlji. "Za to ima nekoliko razloga. Pre svega na rast cena nekretnine utiče rast cena materijala, sirovina, transporta i radine snage. Takođe, otvaranje dela autoputa od Podgorice ka Kolašinu, kao i delu u Srbiji, od Požege prema Ćačku, će uticati na rast cena", zaključio je on.

