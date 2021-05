BITKA ZA INDEKS: Evo koliko koštaju školarine na fakultetima i koliko ima mesta za brucoše

Gimnazijalci su završili školsku godinu 25. maja, dok će đaci završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola sutra okončati srednjoškolsko obrazovanje.

Svi ostali srednjoškolci, kao i osnovci od prvog do sedmog razreda, ostaju u klupama do 22. juna, dok osmaci završavaju 8. juna, ali nastavljaju sa pripremama za malu maturu, koja će biti od 23. do 25. juna.

Ono što svršene srednjoškolce koji žele da nastave školovanje očekuje jesu prijemni ispiti za fakultete, koji počinju 28. juna. Kurir im pomaže da bolje sagledaju sliku na kom fakultetu ima koliko planiranih mesta, koliko na budžetu i koliko koštaju školarine za samofinansirajuće. Ovoga puta bazirali smo se samo na Univerzitetu u Beograd zbog ograničenog prostora u novinama.

Na budžetu će biti 18.083 brucoša, dok će za one koji, narodski rečeno, ne upadnu teret države najskuplja školarina biti na Elektrotehničkom fakultetu, na smeru softversko inženjerstvo, od čak 243.500 dinara, dok će najjeftinije proći oni koji upišu Tehnički fakultet u Boru (koji pripada BU), gde će školarinu plaćati 50.000 dinara.

U Srbiji postoji i nastava na engleskom na Farmaceutskom, Stomatološkom i Medicinskom fakultetu, koja košta od 3.500 evra do 7.000 evra.

Još se ništa ne zna Proslava mature neizvesna Dobro, prijemni se zna kada je. A da li se zna da li će biti maturskih večeri? One su sastavni deo mladosti. Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija, rekao je za Kurir da bi sve aktivnosti koje bi mogle ugroziti polaganje završnih ispita u osnovnim školama i prijemne ispite na fakultetima trebalo odložiti do njihovog okončanja. Ministarstvo prosvete nedavno je uputilo dopis kriznom štabu da đaci završnih razreda ipak na neki način obeleže kraj školovanja. - U Srbiji imamo 1.750 osnovnih i srednjih škola, pa je važno da na institucionalizovan način rešavamo pitanje proslave poslednjeg dana školovanja u srednjim školama i gimnazijama. Taj dan deca, hteli mi da priznamo ili ne, žele na neki način da obeleže. Zato smo tražili od kriznog štaba da sagleda mogućnost da deca koja završavaju srednju školu praktično u objektu škole, u dvorištu na otvorenom, to obeleže na način kao što su uvek radili. Bolje da definišemo detalje nego da to učenici rade samoinicijativno na drugim mestima i da bude problema.

ČINJENICE 23-26. juna - prijavljivanje kandidata za upis na fakultet 28. juna - 2. jula - polaganje prijemnih ispita 5. jula - rezultati prijemnih ispita 6-7. jul - prijemni ispit u drugom upisnom roku 16. jula - upis na fakultete onih koji su položili prijemni u prvom roku 2-3. septembra - upis onih koji su položili prijemni u drugom upisnom roku

ČINJENICE 29.424 mesta biće na budžetu na osnovnim akademskim, strukovnim, master i doktorskim studijama u Srbiji 18.083 budžetska mesta predviđena su za prvu godina osnovnih akademskih studija 4.612 mesta na budžetu namenjeno je za prvu godinu osnovnih strukovnih studija 507 mesta na budžetu je odvojeno za Rome, osobe sa invaliditetom i državljane Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Mesta na budžetu - Beogradski univerzitet 9.901 - Univerzitet u Kragujevcu 2.682 - Univerzitet u Nišu 3.299 - Univerzitet u Prištini 1.206 - Univerzitet u Novom Pazaru 708 - Univerzitetu umetnosti u Beogradu 287 - Master studije budžet 5.953 - Doktorske studije 776 - Vlada Vojvodine odlučuje o broju studenata na Univerzitetu u Novom Sadu

Univerzitet u Beogradu

Artitektonski fakultet Broj mesta 240 (160 budžet / 80 samofinansiranje) Školarina 240.000 dinara

Biološki fakultet Broj mesta 230 (160 budžet / 70 samofinansiranje) Školarina 80.000 dinara

Geografski fakultet Broj mesta 250 (140 budžet / 110 samofinansiranje) Školarina 86.000 dinara

Građevinski fakultet Broj mesta 420 (300 budžet / 120 samofinansiranje) Školarina 100.000 dinara

Ekonomski fakultet Broj mesta 990 (610 budžet / 380 samofinansiranje) Školarina 92.000-121.000 dinara

Elektrotehnički fakultet Broj mesta 720 (430 budžet / 290 samofinansiranje) Školarina 108.000 dinara Softversko inženjerstvo 243.500 dinara

Matematički fakultet Broj mesta 435 (330 budžet / 105 samofinansiranje) Školarina 135.000-141.000 dinara

Mašinski fakultet Broj mesta 620 (520 budžet / 100 samofinansiranje) Školarina 72.000 dinara Mašinsko inženjerstvo 180.000 dinara

Medicinski fakultet Broj mesta 500 (460 budžet / 40 samofinansiranje) Sudije na engleskom 140 mesta na samofinansiranju Školarina 126.600 dinara Školarina studija na engleskom 7.000 evra

Poljoprivredni fakultet Broj mesta 790 (650 budžet/ 140 samofinansiranje) Školarina 90.000 dinara

Pravni fakultet Broj mesta 1.400 (600 budžet / 800 samofinansiranje) Školarina 99.000 dinara

Pravoslavni i bogoslovski fakultet Broj mesta 230 (150 budžet / 80 samofinansiranje) Školarina 105.000 dinara

Rudarsko-geološki fakultet Broj mesta 316 (245 budžet / 71 samofinansiranje) Školarina 57.000 dinara

Saobraćajni fakultet Broj mesta 350 (300 budžet / 50 samofinansiranje) Školarina 108.000 dinara

Stomatološki fakultet Broj mesta 218 (194 budžet / 24 samofinansiranje) Školarina 180.000 dinara Školarina nastave na engleskom 5.000 evra

Tehnički fakultet Bor Broj mesta 240 (200 budžet / 40 samofinansiranje) Školarina 50.000 dinara

Učiteljski fakultet Broj mesta 300 (175 budžet / 125 samofinansiranje) Školarina 102.000 dinara

Fakultet bezbednosti Broj mesta 390 (150 budžet / 240 samofinansiranje) Školarina 118.200 dinara

Fakultet organizacionih nauka Broj mesta 820 (385 budžet / 435 samofinansiranje) Školarina 138.000 dinara

Fakultet političkih nauka Broj mesta 500 (150 budžet / 350 samofinansiranje) Školarina 100.000-110.000

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Broj mesta 160 (150 budžet / 10 samofinansiranje) Školarina 148.500 dinara

Farmaceutski fakultet Broj mesta 247 (200 budžet / 47 samofinansiranje) Farmacija na engleskom jeziku 8 mesta na samofinansiranju Medicinska biohemija broj mesta 72 (50 budžet / 22 samofinansiranje) Školarina 145.000 dinara Nastava na engleskom 3.500 evra

Filozofski fakultet Broj mesta 705 (638 budžet / 67 samofinansiranje) Školarina 118.538 dinara

Filološki fakultet Broj mesta 1.413 (819 budžet / 59 samofinansiranje) Školarina 119.000 dinara

Šumarski fakultet Broj mesta 340 (239 budžet / 101 samofinansiranje) Školarina 72.000 dinara

