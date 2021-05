BIOLOG OTKRIO RECEPT ZA ELIKSIR: Moćna biljka raste svuda u Srbiji, cela može da se jede, a ima i antikancerogeno dejstvo (FOTO)

Na padinama Divčibara raste pregršt lekovitih biljaka pa je ponekad dovoljno samo izaći u prirodu i sebi obezbediti zdravlje.

Međutim, vrlo često nismo ni svesni kakvo bogatstvo imamo, pa se neretko lekovite biljke gaze iako mogu biti veoma blagotvorne. Jedna od takvih je maslačak koji je prava riznica zdravlja i koristan za mnoge boljke.

- To je biljka broj jedan, cela može da se jede, od korena do cveta. Ima nektara, polena, medonosna je i u rano proleće daje najbolju pčelinju pašu. Naročito lekovit je koren koji je pun inulina i može da ima antikancerogeno dejstvo. Maslačka ima svuda, ali nama očigledno nedostaje volje da sami sebi uberemo zdravlje. Ukoliko izađemo u prirodu iz nje se možemo vratiti samo bogatiji i to za ono najvažnije, a to je zdravlje - izjavio je biolog Predrag Petrović iz sela Paštrić nadomak Mionice.

foto: Rina

Maslačak je biljka koja pored inulina sadrži i velike količine kalijuma, vitamina C, A, B, E i gvožđa. Ali bogat je i kalcijumom, cinkom, natrijumom, manganom, bakarom i magnezijumom.

- U vreme epidemije korona virusa veoma značajnim pokazao se imunitet. A upravo maslačak je taj koji njegovo stanje može da održi na zavidnom nivou. Potrebno je da u blenderu sameljete maslačak, limun i med, smesu držite u frižideru i konzumirate nekoliko puta dnevno i imaćete više snage i bolje stanje imuniteta - rekao je Petrović.

foto: Rina

U ishrani se najviše koristi list maslačka, a zbog brojnih nutritivno vrednih fitohemikalija koji sadrži lišće se preporučuje kao veoma dobro u ishrani. Salata od maslačka se pravi od sasvim mladih listova koji su ubrani daleko od zagađenih područja.

(Kurir.rs/Rina)