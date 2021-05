VELIKI PAD TEMPERATURE STIŽE PREKO NOĆI: Meteorolog Đurić objavio vremensku prognozu za sledeću nedelju PONOVO ĆE DA LIJE

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je sveže i promenljivo vreme sa pljuskovima i grmljavinom i za naredne dane.

- U ponedeljak umereno do pretežno oblačno i relativno sveže za ovo doba godine sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i obilnije padavine dok će na višim planinama padati sneg. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, a na istoku Srbije i jak. Minimalna temperatura od osam do 12, u Beogradu 11 stepeni. Maksimalna dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 17 stepeni - navodi Đurić.

Na severu Srbije, prema njegovim rečima, u utorak promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a na teritoriji Vojvodine i sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 16 do 20, u Beogradu do 19 stepeni.

Upaljen meteo alarm Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će sutra i prekosutra biti na snazi žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, a biće upaljen za celu teritoriju Srbije. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

U sredu smena sunčanih i oblačnih intervala i tek ponegde ređa pojava pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom na jugoistoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura od 20 do 24, u Beogradu do 22°C.

- U drugoj polovini sledeće sedmice vreme će biti znatno stabilnije, ali i sunčanije i toplije. Od četvrtka do subote biće sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u četvrtak i petak od 23 do 27 stepeni. U subotu ponegde i do 29 stepeni. Narednih dana duvaće i pojačan severozapadni vetar. Oko 6. ili 7. juna očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a maksimalna temperatura biće u padu za oko pet stepeni - navodi Đurić.

Prema trenutnim proračunima, dodaje Đurić, vreme će u narednih 10 do 15 dana i dalje biti promenljivo, a ne očekuju se ni veoma visoke temperature i neće dostizati i prelaziti 30°C.

- Ako izuzmemo poslednji dan maja i prvi dan juna, kad će maksimalna temperatura biti niža za sedam stepeni od prosečne, do kraja prve dekade juna maksimalna temperatura u Srbiji i u Beogradu biće uglavnom u skladu sa kalendarom - tvrdi Đurić i podseća da je prosečna maksimalna temperatura za prvu dekadu juna od 24 do 27 stepeni i oko 26 u Beogradu.

(Kurir.rs)