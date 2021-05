KRIZNI ŠTAB PRELOMIO: Od sutra kafići rade do ponoći, a ovo su sve odluke (VIDEO)

Na današnjoj sednici Kriznog štaba doneta je odluka da ugostitelji rade do ponoći i u zatvorenom i u otvorenom, a kiosci kao i ranije od 00 do 24.

Pored toga produžen je i rad bioskopa, pa će poslednja projekcija biti od 23 sata.

Jedna o bitnijih odluka odnosi se i na naknadu od 3.000 dinara za vakcinisane jeste da ako se do ponoći prijavite i vakcinišete u narednih nedelju dana takođe imate pravo na 3.000 dinara.

Na današnjoj sednici odlučeno je i da će biti ukinut besplatni PCR za one koji putuju u Nemačku.

Takođe je doneta odluka da će na seminarima, kongresima naučnim i poslovnim biti dozvoljeno prisustvo do 200 osoba, što je više u odnosu na ranijih 100.

U narednim danima biće doneta odluka o proslavi matura, kao i pravila po kojima bi one mogle da se odvijaju.

Nakon što je saopštila epidemiološke mere dr Darija Kisić Tepavčević govorila je i o vakcinaciji.

foto: Printscreen/Tanjug

- Sada je na mladima da zadaju završi udarac, značajan broj njih se odaziva i nadamo se da će do da se poveća u narednom periodu. Kada navode razlog zašto se nisu vakcnisali do sada navode da su zdravi i da nisu imali ni grip - rekla je dr Kisić Tepavačević.

- Napominjem da, koliko kog smo željni sportskih manifestacija, slavlja, svaka vrsta okupljanja čak i sada, kada imamo razloga za optimizam moramo da se strpimo još malo - rekla je dr Darija Kisić Tepavčević.

Vakcinacija za decu

Dr Kisić Tepavčević najavila je danas da će narednih nedelja i u Srbiji biti doneta odluka o preporuci za vakcinaciju dece starosti od 12 do 15 godina isključivo Fajzerovom vakcinom.

Rekla je da i sada postoji preporuka za vakcinaciju starijih od 16 godina isključivo za Fajzerovu vakcinu.

- Sada ukoliko to bude i za mlađu uzrasnu grupu biće samo za Fajzer, kao preporuka - rekla je Kisić Tepavčević.

Objasnila je da kada se rade istraživanja vakcina da se prvo obavljaju na zdravim punoletnim osobama i da je pisalo da još nisu rađena na maloletnicima, trudnicama i porodiljama, a ne i da su zabranjene za tu populaciju.

- Kada se vakcina pokazala efikasnom i bezbednom u populaciji punoletnih zdravih građana, rade se i ova ispitivanja, počela su da se rade i ova ispitivanja, prvo su odabrani stariji od 16 godina, što je vrlo brzo bilo praćeno i u našoj zemlji sa odobravanjem, sada je krenula i sa 12 do 15 godina, tako da se narednih nedelja to očekuje i u našoj zemlji - rekla je ona.

O proslavama

- NIje nam za poređenje kongres i svadba, ali sigurno je da ćemo to razmatrati jer je sve povoljnija epidemiološka situacija za okupljanja. Ako mature budu u školama i kontrolisanim uslovima proslave su moguće.

Košarkaška utakmica u Pioniru

- Nemamo policajce za svakog za nas, to što se desilo je nedopustivo i tužno. Oni koji se okupljaju pre svega čine nažao sebi jer dolaze u rizik da se zaraze. To je najveća moguća kazna ako virus prenesu na najbliže. Sami sebi treba da budemo kontrolori i da činimo sve da očuvamo zdravlje. Sankcija ne treba da bude razlog da se ponašamo dogovorno - istakla je on.

To je jutros najavio i epidemiolog dr Predrag Kon koji je istakao da će i nadalje biti popuštanja mera ukoliko se nastavi ovakva situacija.

- Svi pokazatelji su tu, jasno je da nekog popuštanja mora biti i nadalje će biti ako se nastavi ovakva situacija odnosno poboljšanje. Sada smo u stabilnijoj situaciji činjenica je da je virus još sa nama i da se pomerio ka mlađem uzrastu, dok se u ukupnoj populaciji broj smanjuje. Taj dodatni oprez koji se može meriti još nedeljama da nam se ne bi desilo iznenađenje, ne kakva smo imali, ali nikakva iznenađenja nisu potrebna - rekao je dr Kon za TV Hepi.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izrazio je zadovoljstvo zbog popuštanja mera. On je juče rekao da će danas Kriznom štabu pisati "sitnu knjigu" kako bi se produžilo radno vreme ugostiteljskih objekata do jedan sat iza ponoći, ali je zadovoljan i sa ovim novim merama.

Vesić je uoči današnje sednice Kriznog štaba rekao da će tražiti da u gradovima koji imaju preko 50 odsto vakcinisanih radno vreme ugostiteljskih objekata bude produženo.

(Kurir.rs/S.S.)