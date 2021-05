POLAGANJE MALE MATURE: Đacima će ispiti biti olakšani, a evo da li će biti proslave!

Učenici gimnazije su završili školsku 2020./2021. godinu 25. maja, dok će đaci završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola okončati srednjoškolsko obrazovanje sutra.

Svi ostali srednjoškolci, kao i osnovci od prvog do sedmog razreda, ostaju u klupama do 22. juna, dok osmaci završavaju 8. juna, ali nastavljaju sa pripremama za malu maturu, koja će biti od 23. do 25. juna.

Iako su rezultati probne mature bili loši, iako je predloženo da se male mature ne održe, priča se i o predlogu da se matura odloži za 8 godina kako bi se cela generacija pogođena pandemijom koronavirusa prilagodila na novi sistem rada.

foto: Kurir Televizija

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić izjavio je da je bio protiv održavanja male mature, a u međuvremenu odlučeno da se ona ipak održi, a onda i uporedio koliko se sve promenilo za ovih godinu dana tokom pandemije i da li su se đaci prilagodili radnim navikama tokom onlajn nastave.

- Moja analiza je crna zato što su rezultati bolji nego kada su đaci išla u redovnu školu. Đaci su izgubili radnu i naviku, drugarstvo, disciplinu i solidarnost im je nikakva - rekao je on i dodao da đaci ostavljaju svoje radne obaveze "od danas do sutra".

foto: Kurir Televizija

Ipak, rezultati đaka su zadovoljavajući, pa se povećao i broj odličnih učenika.

- Ocene su mnogo bolje u odnosu na prethodni period. Broj vukovaca povećao na 45%, dok je pre smo pre korone bili na 41%, a tokom 2018. i 2019. godine imali smo 40 procenata - rekao je Antić.

Gordana Plemić iz udruženja "Roditelj" otkrila je da je i pre korone učenicima bilo teško u borbi za ocenu, te im je korona dodatno sve zakomplikovala.

foto: Kurir Televizija

- Sada je to izašlo nekako na površinu, jer vi sada imate časove po pola sata, ne ide se svaki dan u školu i kada su na onlajn režimu, gradivo se nije uklopilo i nismo ga pripremili tako da deca mogu na takav način da prate i onda dođemo opet na to da se uči za tu ocenu da biste imali poene za upis dalje i dobijemo takve rezultate na prijemima kada deca ne mogu da se pripreme tako dobro, posebno ovih zadnjih godinu dana - rekla je Plemićeva.

Gospodin Antić se ne slaže sa izjavom ministra prosvete Branko Ružić izjavio da će zadaci bili "lagani".

- To je sramota da jedan ministar tako kaže. Kroz pitanje biće odgovor, "zaokruži". Znači ako piše, "Vi ste lepi ili ružni", vi znate da morate da zaokružite odgovor da ste lepi. Ne da je to apsurd, nego mogu da kažem da je to glupost - rekao je Antić.

Đake najviše zanima da li će ove godine biti i proslave mature na šta je Plemićeva imala odgovor:

01:39 HOĆE LI BITI PROSLAVE MATURSKE VEČERI

- VIdimo da sve funkcioniše, da nam rade klubovi i lokali, pa onda deci onda i da zabranimo mature - rekla je Plemićeva, dok se Antić ne slaže:

- Kasno je vreme održavanja, predložio sam da to bude matura ispred škole na otvorenom prostoru. Naravno, svečano, uz švedski sto, neki di-džej, pa neka se spoje dve škole i bude napravljeno kao prava mala matura - zaklučio je Antić.

(Kurir.rs)

