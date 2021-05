DR IVO UDOVIČIĆ: NA JESEN NOVI TALAS, DALEKO SMO OD KRAJA EPIDEMIJE: Promena na S proteinu može da izazove najgori scenario!

Epidemije u proseku traju i do četiri godine i zbog toga smo daleko od pobede nad virusom iako je trenutna situacija zaista dobra - rekao je juče dr Ivo Udovičić, komandant VMC Karaburma i dodao da nas čeka mirno leto, a zatim novi talas od jeseni.

Dr Udovičić je ukazao na to da virus i dalje divlja na južnoj hemisferi, te da je pitanje trenutka kada će nova mutacija stići u Srbiju kao i da postoji realan strah od toga da li će vakcine delovati i na nove sojeve.

- Situacija je zaista dobra, ali to nas ne treba previše radovati, postoji optimizam ali mora biti umeren. Očekujem mirno leto sa nekim manjim talasima, ali na jesen nas čeka novi - koliki će on biti to zavisi od nas. Ono čega se plašimo jesu nove varijante i promene na S proteinu, jer bi onda virus u najgorem scenariju mogao da izbegne naša antitela bilo stvorena imunizacijom ili preležanom koronom - istakao je Udovičić za Tanjug.

On je naveo da je za trenutnu epidemiološku situaciju zaslužna odgovornost i solidarnost građana koji su se odazvali vakcinaciji i apeluje na sve, a posebno na mlade da se vakcinišu u što većem broju i time spreče da se virus širi i mutira.

