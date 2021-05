DODATNIH 50 EVRA ZA MLADE AKO SE VAKCINIŠU: Na 3.000 dinara od države, stiže nova stimulacija za one između 16 i 30 godina

Posle odluke države da sve građane koji su se vakcinisali nagradi sa 3.000 dinara, na pomolu je još jedan način kojim bi mogli da se stimulišu oni koji imaju dilemu - vakcina ili ne. Ovaj put ciljna grupa su mladi koji imaju između 16 i 30 godina, a namera je da se upravo oni stimulišu sa ukupno 50 evra, i to u vidu vaučera za putovanje.

Ovaj predlog potekao je od Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) koja je i zvanično resornim institucijama predložila da mladi prilikom vakcinacije dobiju vaučer za turistička putovanja u vrednosti od 50 evra. Od toga bi, kako se navodi u predlogu, država subvencionisala 30 evra, a turističke agencije 20 evra.

Juta je predlog pisanim putem zapravo uputila na tri adrese: resornom Ministarstvu turizma, Kriznom štabu i Vladi. Odgovor još uvek nisu dobili, ali je ocena u turističkim agencijama da je reč o potezu koji bi imao dvostruki efekat: i stimulaciju vakcinacije i turizma kao najpogođenije oblasti.

Direktor YUTA Aleksandar Seničić ističe da bi vaučer mogao da se iskoristi za putovanje preko turističkih agencija, kako u zemlji tako i inostranstvu.

"Predlog je da ukoliko država može da pomogne da se obezbede vaučeri na 50 evra putem turističkih agencija za mlade od 16 do 30 godina koji se vakcinišu, kao jedan vid stimulacije i podizanja svesti. Tu bi država finansirala 30 evra, a turističke agencije 20, i to tako što bi se odrekle svoje zarade na ovim aranžmanima", objašnjava Seničić.

On dodaje da bi deo sredstava od države agencije, shodno dogovoru, dobijale u nekom dogovorenom roku.

Početak letnje sezone naterao je ljude da se preračunavaju, pošto po povratku sa određenih destinacija građani Srbije dobijaju rešenje o karantinu, koji mogu da prekinu jedino ako ponovo urade PCR test i dobiju negativan rezultat.

Među predlozima i niža cena PCR

S obzirom na to da deca mlađa od 16 godina ne mogu da budu vakcinisana, za njih je PCR testiranje obavezno, pa je YUTA svojom inicijativom zatražila i da najmlađi čiji su roditelji vakcinisani budu oslobođeni plaćanja PCR testa.

"Predložili smo da se smanje cene PCR testova generalno za sve turiste tokom sezone, kao i da se obezbede besplatni PCR testovi za decu uzrasta do 14 ili do 16 godina, kao jedan vid subvencije i motivacije", objasnio je naš sagovornik.

Seničić smatra da bi na ovaj način roditelji bili dodatno motivisani da se vakcinišu.

Inače, PCR test je potrebno uraditi nakon povratka u Srbiju iz svih država osim Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije, Bugarske i Mađarske.

"Ukoliko putuju na destinacije kao što su Turska ili Egipat, kao i u Grčku avionom, nevakcinisani građani Srbije po povratku dobijaju rešenje o karantinu, koji mogu da prekinu jedino ako ponovo urade PCR test i dobiju negativan rezultat. To znači da deca do 16 godina u tom slučaju moraju da se testiraju dva puta, a to je trošak od 18.000 dinara po detetu", zaključuje Seničić.

Direktor JUTE kaže da su ljudi polako počeli da putuju i da su se turističke agencije za nijansu oporavile prvim letnjim aranžmanima, ali naglašava da je uglavnom reč o zamenskim putovanjima koja nisu realizovana prošle godine.

"Ima i nešto malo novih aranžmana, ali deluje da će poslovanje ove sezone biti prihvatljivo, i da će dostići bar 50 odsto cifara iz 2019. godine", zaključuje Seničić.

