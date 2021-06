STEVAN ĐOKIĆ, DBA: Nemamo zakon o video nadzoru! NIKO u tržnim centrima ne može da vam garantuje da vas ne snimaju u kabini

Vest da je žena pevača Ljube Perućice Katarina Kolozeus doživela neprijatnost kada je shvatila da je snimaju kamere u kabini jedne prodavnice u tržnom centru, otvorila je pitanje prava na privatnost i zloupotrebe privatnosti u javnim objektima i na javnim mestima.

Ko sme da nas snima u javnim objektima u intimnim momentima prilikom probanja garderobe, i da li je i pod kojim uslovima dozvoljeno snimanje ljudi u kabinama, rekao nam je Stevan Đokić iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.

- Ovo nije prvi slučaj, i to u suštini to nije dozvoljeno, ali ne postoji zakon koji to reguliše. Ovde se jasno događa da se zadire u privatnost i to je krivično delo. Niko ne može da nam garantuje da nego ne pregledava te snimke, imali smo sličnu situaciju gde su slike od devojke koja se presvlačila u kabini završile na sajtu za odrasle. Ono što izostaje ovde jeste da nisu imali nalepnicu za video nadzor i natpis koja firma je postavila tu kameru. Te firme imaju određen period koliko čuvaju snimke, i ovo treba da se proveri. Lično smatram da kamere ne treba da budu postavljene u kabinama i toaletima - rekao je Stevan.

