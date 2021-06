GRCI VRŠE PRITISAK NA SVOJU VLADU DA SE SRBIMA OMOGUĆI LAKŠI ULAZ: Porodica sa troje dece plaća čak 230 evra samo za PCR testove!

Roditelji, uprkos obećanjima i najavama iz Grčke, i dalje moraju da za letovanje u tu zemlju plate PCR testove za mališane starije od pet godina, pa tako za, primera radi, troje dece, samo po ovom osnovu moraju da iskeširaju 27.000 dinara, to jest oko 230 evra.

Iz ovog razloga u Grčkoj je započela prava kampanja u kojoj vlasnici hotela i apartmana zahtevaju od grčke vlade da ovu starosnu granicu pomeri, a sagovornici Kurira kažu da bi pritisci trebalo da urode plodom i da bi već sredinom juna deca starosti 10 godina ili čak možda 12 mogla da ulaze u tu zemlju bez testa!

- Poslali smo pre nekoliko dana apel svim svojim saradnicima, vlasnicima hotela i apartmana, kojih ima oko 2.500, da se angažuju i izvrše pritisak na nadležne kako bi se olakšali uslovi za putovanje u Grčku. Na našu sreću, apel je odlično prihvaćen, prosleđen je u različitim verzijama na adresu ministarstvu turizma u Grčkoj - navodi se na portalu jedne grčke turističke agencije i dodaje da su vlasnici veoma razočarani merama, zabrinuti za sezonu i ljuti na nadležne.

Grčku godišnje poseti oko milion naših turista, a vlasnici i zaposleni u turističkom sektoru u toj zemlji brinu da će se veliki broj njih, zbog ovog ograničenja, odlučiti za neke druge destinacije, te našim turistima nude i gratis dane, popuste na cenu, pa čak i podelu troškova PCR testiranja. Kampanju vode i na društvenim mrežama, gde se masovno šeruju apeli grčkoj vladi da se ovo ograničenje ukine.

I Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta), kaže za Kurir da se nova pravila grčkih vlasti za putovanja mogu očekivati već nakon 7. juna, kada bi grčka vlada trebalo da donese nove odluke.

- Načelni dogovor, koji još nije ispoštovan, bio je da granica do koje ne mora da se radi PCR bude minimum 10 godina, ali najveći broj zemalja EU ima pravilo bez testa za decu do 12 godina, tako da očekujem da će odluka Grčke biti u tom rasponu, to jest da će bez testa moći da ulaze deca do 10 ili 12 godina. Očekujem da bi ta granica mogla da se pomeri od sredine juna, ali to sve zavisi od Grčke - kaže Seničić i dodaje da je turistički sektor i našem kriznom štabu uputio apel da za decu do 16 godina čiji su roditelji vakcinisani PCR test bude besplatan, a da se za one čiji roditelji nisu vakcinisani smanji cena: - Nama bi bilo značajno i da Grčka dozvoli negativan antigenski test, koji je znatno jeftiniji, ali nam je rečeno da će se on uvesti čim epidemiološka situacija kod nas i u Grčkoj bude povoljnija. Iako je kod nas bolja, u Grčkoj to, nažalost, još uvek nije slučaj.

Milan Lainović Moramo da imamo neke olakšice foto: Printscreen/Kurir Milan Lainović, potpredsednik Jute, očekuje da će nakon sledeće sednice grčke vlade biti donete neke olakšice, jer je turistički sektor u Grčkoj već u problemu: - U problemu su jer naši sugrađani već biraju druge destinacije na koje zapravo mogu da vode svoju decu. Očekujem da će se nešto rešiti u narednih sedam do deset dana i da će našim građanima omogućiti neke olakšice, posebno što imamo dobre rezultate kada je reč o epidemiološkoj situaciji.

ČINJENICE / Na šta se i Grci žale foto: Tanjug/Aleksandar Ćirić Pravilo da i deca iznad pet godina treba da imaju negativan PCR test

Otvoren samo jedan granični prelaz sa Severnom Makedonijom, i to sa ograničenim radnim vremenom od šest do 22 sata po srpskom vremenu, što će uticati na pravljenje gužvi

Obaveza nošenja maski na otvorenom, jer iako se ovo pravilo u praksi slabo poštuje, činjenica je da je nenošenje maske kažnjivo sa 300 evraGranični prelaz Nimfea u Bugarskoj radi od 6 do 22 sata, što će dodatno opteretiti Promahonas, a nekoliko prelaza u Bugarskoj je još uvek potpuno zatvoreno za turiste