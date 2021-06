OPREZ! U KLIMA UREĐAJIMA SE NALAZE SMRTONOSNI MIKROORGANIZMI: Evo kako da ih očistite i sami se zaštitite!

Klima uređaji smatraju se neophodnim saveznikom u borbi protiv letnjih vrućina, ali oni, ukoliko se redovno ne čiste, mogu biti stecište brojnih mikroorganizama među kojima su i potencijalno smrtonosna bakterija legionela i koksaki virus!

Sa toplim vremenom kreće i sezona čestog korišćenja ovih uređaja, a Kurir vam otkriva koje najopasnije bolesti prete od nepravilnog korišćenja i kako sami možete očistiti ove uređaje.

foto: Shutterstoc

Bakterija legionela

Bakterija legionela odgovorna je za izuzetno opasnu legionarsku bolest kod koje je smrtnost u pet do 10 odsto slučajeva.

Simptomi bolesti obično počinju dva do deset dana nakon izloženosti, a u retkim slučajevima je potrebno do tri nedelje da bi se razvili. Najčešći simptomii su povišena temperatura, groznica, glavobolja i bolovi u mišićima. Nakon toga dolazi do pojave suvog kašlja i problema sa disanjem koji se mogu razviti u teško zapaljenje pluća. Često se javlja i proliv ili povraćanje, a kod polovine obolelih i simptomi kao što su zbunjenost ili delirijum. Većini bolesnika potrebno je bolničko lečenje odgovarajućim antibioticima.

Koksaki virus

foto: Profimedia

Ozbiljna pretnja koja vreba iz klima uređaja je i koksaki virus koji može izazvati zapaljenje srčanog mišića, kao i oboljenje nervnog sistema.

Neredovno čišćenje i nepravilno održavanje klima uređaja povezuje se i sa brojnim drugim infekcijma respiratornog sistema. Ljudi koji provode mnogo vremena u klimatizovanim prostorijama, prema nekim istraživanjima, imaju dva puta veće šanse da obole od respiratornih infekcija nego ljudi koji provode mnogo vremena u prirodno ventiliranim prostorijama.

Kako očistiti klima uređaj

foto: T

Spoljne i lako pristupačne unutrašnje plastične delove pažljivo operite mlakom vodom, u kojoj ste rastvorili neko sredstvo za čišćenje. Može se koristiti i deterdžent za sudove.

Ukoliko odlučite da sami skinete i očistite filtere unutar klime, budite pažljivi jer plastične "žabice" mogu lako da puknu. Pre ovoga, neophodno je da proučite uputstvo.

Operete i spoljnu kutiju i proverite odvodno crevo, koje se nekada zapuši ili presavije, pa kondenzovana voda ne može da otiče

Kako postaviti klima uređaj

foto: Profimedia

Pažnju bi trebalo obratiti i na to gde postavljate klima uređaj u domu. Ne bi trebalo da bude okrenut tako da direktno duva prema mestu na kojem se najčešće okupljaju ljudi (garnituri za sedenje, trpezarijskom stolu), jer može da izazove glavobolju, upalu mišića, curenje nosa i suzenje očiju.

Kurir.rs / R. K.