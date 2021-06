VAKCINA JE SPAS: Nevakcinisana porodica, ako se vraća avionom s letovanja, samo za ulazak u Srbiju iskeširaće 120 evra!

Građani Srbije koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa, pored toga što će morati da iskeširaju novac za PCR ili antigenski test kako bi ušli u zemlju u koju putuju, oni će, ukoliko se vraćaju avionom, morati da plate i najmanje 30 evra po osobi za testove pri povratku u Srbiju! To znači da će četvoročlana porodica - roditelji i dvoje dece preko 12 godina, ako, nakon letovanja, ne žele da idu u karantin od 10 dana, morati da izdvoje još najmanje 120 evra!

Pandemija koronavirusa, između ostalog, potpuno je promenila načine i uslove putovanja, a Kurir istražuje koliko će vas koštati povratak sa sunčanih plaža ukoliko prethodno niste imunizovani i kako neke od troškova možete izbeći. Naime, režim ulaska u Srbiju podrazumeva da se našim državljanima, ukoliko ne poseduju negativan PCR test, izdat od države iz koje dolaze (odnosno negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova, za lica koja dolaze iz SAD), prilikom pasoške kontrole uručuje obaveštenje o obavezi pridržavanja mere karantina u trajanju od 10 dana.

Međutim, ovo pravilo se ne odnosi na one koji imaju potvrdu da su potpuno vakcinisani, zatim na decu do 12 godina, ali i, što je jako važno, za one koji dolaze iz Albanije, BiH, Bugarske, Severne Makedonije, Crne Gore i Mađarske.

To praktično znači da oni koji se nisu vakcinisali, a iz Grčke se vraćaju autobusom ili kolima preko Severne Makedonije ili se iz, primera radi, Turske, vraćaju preko Bugarske, ipak neće imati obavezu PCR testa ili karantina. Ovu obavezu nećete imati, kako kaže za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) ni ako dolazite iz bilo koje druge evropske zemlje, dok god ulazite iz jedne od ovih zemalja sa kojim Srbija ima potpisan sporazum.

- Ne bi trebalo da vam traže PCR ni ako iz, primera radi, Nemačke dolazite preko Mađarske, ukoliko idete sa našim pasošem. Ljudi, zapravo, najčešće kada dolaze iz Nemačke i Austrije idu u Srbiju preko Hrvatske, a kako sa Hrvatskom nemamo taj sporazum potreban im je dokaz o vakcinaciji ili PCR. Međutim, većina zna, pa uđe u Hrvatsku, ali vrlo brzo izađe kod Brčkog u Bosnu, pa onda iz Bosne ulazi u Srbiju, gde im se zbog sporazuma ništa ne traži - objašnjava Seničić.

Ipak, veliki broj građana, u Grčku, posebno na ostrva, putuje avionom. Njima, kao i onima koji se na taj način vraćaju iz Turske, Egipta ili Kipra biće potreban PCR za ulazak u Srbiju. Cena testiranja u ovim zemljama se kreće oko 30 evra, dok je kod nas 9.000 dinara.

- Svi oni koji se vakcinišu neminovno će imati mnogo veću privilegiju za vraćanje u normalan život, kao i za putovanja. To je, zaista, velika prednost, jer sve više zemalja prihvata sve sertifikate i to će očigledno vrlo brzo postati standard - zaključuje Seničić.

Ulazak iz poslovnih razloga PCR ili antigenski test u roku od 24 časa Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije (PKS), dozvoljen je ulazak u Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od prelaska državne granice PKS dostave negativan PCR li antigen test. PKS najavu prelaska granice bez odlaganja dostavlja MUP - Upravi granične policije, najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska granice. Ukoliko se ne dostavi nalaz testa ili je pozitivan, PKS o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

Za državljane Srbije Iz Crne Gore u BiH treba PCR foto: Tanjug/Aleksandar Ćirić Na granicama u Evropi ima i dalje nelogičnih propisa, pa je tako, kako kaže Aleksandar Seničić, za ulazak naših državljana iz Crne Gore u BIH potreban PCR test. - Našim građanima nije potrebno ništa kada ulaze u BiH i ništa kada ulaze u Crnu Goru, ali zanimljivo je da je našim građanima kada iz Crne Gore ulaze u BiH potreban PCR. Na granicama je često i dalje konfuzno i komplikovano i zato je jako bitno da se svi pre puta dobro raspitaju o uslovima ulaska - kaže Seničić.