DIGITAL JE SADA SVE! IDEJA I KREATIVA SU NAŠE NAJJAČE ORUŽJE! Šaper i Žeželj o promenama u digitalnoj industriji

Najznačajnija digitalna konferencija u regionu "Digital Day Lite" održana je danas u Cineplexx-u u tržnom centru Ušće, pod sloganom “10 godina kidamo digital”. Ove godine, konferencija se održava po deseti put, a glavna tema je evolucija digitalne industrije u prethodnoj deceniji.

Današnja konferencija otvorena je panel diskusijom „State of digital: 2011 vs 2021“ čiji je moderator Aleksandra Martinović, CEO portala SrbijaDanas.com. Ona je sa sagovornicima, digitalnim asovima Srđanom Šaperom, osnivačem I&F grupe i Igorom Žeželjom, predsednikom Wireless Media i Adria Media Grupe, razgovarala o promenama koje se gotovo svakodnevno dešavaju u digitalnoj industiji, ali i o tome kako je ona izgledala pre 10 godina.

- Zašto je 2010. važna? Zašto se stvorio IAB? Zato što je tada, ono što sada zovemo GAFA, bio glavni pokretač ove industrije. Ljudi su počeli da shvataju koliki potencijal ima u tom trenutku, a danas je dominantni pokretač na celom digitalnom tržištu. Te 2010. je krenuo uticaj digitala na sve – rekao je Žeželj na samom početku i istakao šta smatra da je najvažnija promena koja se dogodila:

- Ono što se još desilo za ovih 10 godina jeste da su podaci kod tih velikih igrača. Google, po meni, ima realniju sliku o nama, nego mi o sebi samima. Oni su nametnuli neke algoritme i pravila igre, oni su se pretvorili u jednu vrstu infrastrukture. Mi svi ostali igrači u tom digitalu, koliko god da smatramo da smo bitni i jaki, mi smo ustvari temperamentni "foloveri" i oni koji krekuju i hakuju njihove oblike ponašanja. Tu niko nije izuzetak - tu su mediji, agencije, influenseri...

- Nekako mi se čini da je faktor vremena potpuno irelevantan kada je digital u pitanju, s obzirom da se ovde promene dešavaju svakodnevno, često i ne uspevamo da ih ispratimo – istakla je Aleksandra Martović i upitala sagovornike da li je prilagodljivost promenama najveći izazov ove industrije.

- Ono što je za mene, sa agencijske tačke gledišta, bila specifična stvar jeste da mi je trebalo dugo vremena da shvatim da digital ne može da bude pojedinačan i poseban, ne može da bude digitalno odeljenje, digitalna agencija... Digitalno je sve. Sve je digitalizovano - to je jedini način kako danas možete da budete konkurentni – odgovorio je Šaper i dodao da smatra da je najveća promena koja se dogodila u protekloj deceniji i uticala na digital pojava pametnih telefona.

Drugačiji način konzumiranja vesti

Učesnici panela su govorili i o promenama koje su se desile u medijima pod uticajem digitalne industrije, nakon što je Aleksandra Martinović istakla da se desio preokret u načinu konzumiranja vesti. Igor Žeželj je rekao da su mediji našli način da se prilagode:

- Mediji su se prilagodili, distribucija ide preko društvenih mreža, još više preko search-a. Mi slepo sledimo njihove upute praktično, a ako ih ne sledimo onda budemo penalizovni. Tu su mediji negde limitirani. Ono što su mediji počeli da rade - vratili su se tome da budu mediji. Počeli su da skupljaju svoje korisnike, da targetiraju određenu publiku.. Oni se više ne obraćaju "rendom", po meni su mediji počeli vrednosno da delaju. Da bi vi nekoga privukli, morate da delite iste vrednosti. Facebook to može da radi kroz interesovanja, to znamo, ali mediji se sada orijentišu na određene vrednosti i na njih ciljaju. To je ljudska inercija na koju se mi oslanjamo.

Šta je doneo kovid?

Budući da je proteklu godinu obeležila pandemija korona virusa, učesnici panela su se dotakli i kako je ona uticala na promene u digitalu i da li je otvorila nove mogućnosti za ovu industriju.

- Kovid je pokazao koliko smo mi lako prilagodljivi na različite i nove oblike poslovanja, koliko možemo da se prilagodimo na drugačiji način kupovine, ali i na drugačiji način komunikacije. Ljudi su prilagodljiviji nego što to žele sebi da priznaju. To je za mene bilo moćno iskustvo, da vidim kakve će uticaje digital imati na naše živote – rekao je Šaper.

Dostupnost informacija

- Što se tiče istih šansi, ono što je digital strašno demokratizovao jeste dolazak do informacije. Informacije su sada svima dostupne, ali to ne znači i da su istinite informacije svima dostupne. To u današnjem svetu nije ni suštinski bitno. Informacije su dostupne i kada su u pitanju vesti, ali kada je u pitanju i znanje. U pitanju je demokratizacija znanja jer ono može da se dobije online. Stvorila se, po mom mišljenju i demokratizacija neznanja – istakao je Srđan Šaper i zaključio:

- Kao nikada do sada, mi smo izloženi ogromnoj količini mišljenja drugih i uticaja drugih i ogromnoj količini informacija i svi moramo da budemo svesniji toga.

Ideja i kreativa su najjače oružje u digitalu

- Bez obzira na to što su šanse iste, pitanje ideje i pitanje lideršipa u svakoj organizaciji jeste ključna stvar. Dakle kako ćete postaviti stvari i šta je to što što hoćete da napravite je deo vaše inicijative offline, a digitalni svet vam pruža mogućnost da to plasirate lakše nego što je to bilo ranije – rekao je Šaper.

- Ideje i kreativa su ono najjače što nam je ostalo u rukama. To algoritmi i veštačka inteligencija teško mogu da predvide. To nam je svima najjače oružje u celoj priči. Problem je što je za nove, adekvatne ideje za digitalno društvo potreban sve veći kognitivni kapacitet ljudi, koji na tim idejama rade. Ne znamo koliko će da se razvija veštačka inteligencija, ali mislim da emocija, ideja, kreativa i prepoznavanje jesu najjače oružje naših kompanija – zaključio je Žeželj.

