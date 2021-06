SENIČIĆ ZA KURIR OTKRIO ONO ŠTO CELA SRBIJA ČEKA: Grčka ipak još ne ukida PCR za decu do 12 godina, zna se kad zasedaju!

Krizni štab Vlade Grčke trebalo je da zaseda juče, a očekivalo se da će granica za decu koja moraju imati negativan PCR test da se podigne na minimum 10 ili 12 godina kako je to najvećem broju zemalja EU, i da negativan antigenski test bude alteranitiva PCR testu za one koji nisu vakcinisani.

Ipak, to se nije desilo, potvrdio je za Kurir direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić.

- Njihov sastanak trebalo bi da bude održan verovatno u nedelju jer su do ponedeljka na snazi stara pravila. Očekujemo da se podigne barem granica za decu ili da se umesto PCR testa uvede negativni antigenski test, to smo tražili jer je PCR test zaista skup - rekao je Seničić.

Podsećanja radi, pravila koja su do nedelje na snazi su da deca starija od pet godina i dalje moraju da imaju PCR test. Ova potvrda može biti u formi potvrde vakcinacije bilo kojom vakcinom koja se daje u Srbiji pri čemu poslednja doza mora biti primljena najmanje 14 dana pre dolaska.

Za one koji nisu vakcinisani, neophodno je imati negativni PCR testa ne stariji od 72 sata ( i dalje obavezan za decu iznad pet godina (koja su napunila 5 i iznad). Za one koji su preležali korona virus, moraju imati na uvid potvrdu da su bolovali od kovida u periodu od dva do devet meseci pre dolaska. To se potvrđuje tadašnjim pozitivnim PCR ili antigenskim testom kojim je virus dijagnostikovan.

